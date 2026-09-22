川習會將登場 民進黨團：不需事先寫下劇本製造恐慌

「川習會」24日將登場。民進黨團幹事長莊瑞雄今天說，川習會當然是大國間的博弈，但不需要事先寫下劇本，大可不必在國內製造恐慌；台灣不可能當大國談判桌上的棋子，最重要的是做好經濟韌性、加強國防韌性與國際合作。

新華社報導，應美國總統川普邀請，中國國家主席習近平將於9月23日至25日對美國進行國是訪問。繼川普今年5月訪問北京和習近平舉行峰會後，本週會談將是川普與習近平今年第二度會面。

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲上午舉行輿情回應記者會。莊瑞雄表示，9月24日的「川習會」民眾關心的是台灣的角色該是什麼、談判桌上台灣會不會被當成籌碼。當然台灣有自己的立場，對於任何風險會去做控管。

莊瑞雄說，美國跟台灣間長期以來的友誼，美國有它自己的國家利益，台灣跟美國間也有共同的國家利益，台灣在國際上多了些民主盟友，尤其是在印太地區，台灣居於重要角色。台灣不是一直賴著別人，台灣可以為盟友、為國際上做出一定的貢獻。

莊瑞雄表示，台灣不需要因為一場峰會，在國內製造恐慌，「川習會」當然是大國間的博弈，但不需要事先寫下劇本，可以去預測，重要的目的是做風險控管。台美間有良好的溝通管道，美國對台灣也一直表達強烈支持。

莊瑞雄說，在印太地區，台美間有共同利益，所以習近平飛到華盛頓的單一行程，就把它當成是對台美關係很大的衝擊，他相信也未必，因為美中間的峰會也不是單單只有一場。最重要的是台灣要有自己的實力，例如做好經濟韌性、加強國防韌性與國際合作。

莊瑞雄表示，沒必要因為川習會，就把它解釋成台美關係會產生很大的衝擊。台灣必須做風險的降低與控管，但不需過度恐慌。「台灣不可能去當大國博弈之間談判桌上的一個棋子，我們自己會有自己的角色，那決定權還是在我們自己」。

范雲說，美方不管是國務院、白宮都一再重申對台立場、政策不變，且反對任何脅迫、強行改變現狀，這也呼應台美共同的民主價值、安全利益、經濟利益，是跨越黨派的，會持續跟美方保持緊密合作，致力區域和平穩定繁榮。