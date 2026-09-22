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青鳥出征鬍鬚張...蔣萬安：大家認同嗎？是否又有大罷免既視感?

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天視察東三水、新富市場街區改造。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天視察東三水、新富市場街區改造。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安昨天力挺鬍鬚張，稱「有人到處出征，我就負責吃魯肉飯」。律師林智群則舉鼠患、兒虐案等多項市政爭議，質疑蔣鼠患兒虐沒負責，卻第一時間跳出來吃魯肉飯？蔣今回擊，「大家認同這樣到處出征抵制的選舉文化嗎？「是否又有大罷免的既視感？」

鬍鬚張第三代張耀升日前公開力挺台北市長蔣萬安，遭青鳥出征抵制，蔣萬安昨天中午大吃鬍鬚張力挺，反遭人質疑許多北市爭議案件沒負責，卻第一時間跳出來吃魯肉飯？

蔣萬安今天視察東三水、新富市場街區改造，蔣說，對方說的每一項議題，他不管是每天和媒體朋友、或者是議會備詢時，都有一一說明清楚。他反而要問「大家認同這樣到處出征抵制的選舉文化嗎？」

蔣萬安說，有人到處出征抵制，他就是用實際的行動呼籲台灣社會回歸到理性，他想，絕大部分台灣民眾是不願意看到這樣到處出征，這樣的持續撕裂社會及製造仇恨跟對立。

媒體也追問蔣，昨天力挺鬍鬚張吃魯肉飯？是否可以複製當年韓國瑜的魯肉飯效應對抗洋流？蔣萬安說，他認為台灣的社會及台灣民眾都是良善的，不希望透過這樣子選舉的文化，到處出征與抵制、又有大罷免的既視感。

蔣萬安 大罷免 罷免

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