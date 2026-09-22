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談川習會 黃重諺：正面看待有效管理威權擴張風險

中央社／ 台北22日電

川習會將至，國安會諮委黃重諺今天說，若能藉此有效管理威權擴張潛在風險，那其實可以正面看待。他說，第一島鏈跟台灣安全是美國國家戰略等級安全關鍵，不必過度擔心被當成與中國交換籌碼，且對中國國家主席習近平來說最重要任務就是創造21大前風光連任的條件。

國家安全會議諮詢委員黃重諺上午接受廣播媒體寶島聯播網「新聞放鞭炮」節目專訪，與主持人周玉蔻針對多項議題交流。

針對美國總統川普、中國國家主席習近平將會面，黃重諺認為，從台灣角度而言，若能透過「川習會」來有效管理威權擴張的潛在風險，是可以正面看待的發展；同時也能看出不只台灣關注此事，日本、韓國也在相同時間點，針對相關議題表達關切並展現明確立場，這也是為什麼不該將白宮與國務院拆開來看，因美國政府整體是一致的，雖然各管道各有特色，但仍屬於同一整體，所以在進行相關安排時，美方已慢慢梳理出整件事情的脈絡與輪廓。

黃重諺表示，從美國的國家安全戰略看，無論是第一島鏈或台灣地緣安全，對美國而言屬於國家戰略等級的安全關鍵，且強化台灣的國防是一大重點。因此，外界固然需要保持謹慎，但不用過度擔憂台灣會被美方當成與中國交換的籌碼。

黃重諺指出，對習近平而言，當前最核心的任務是確保在中共「21大」順利連任，雖然外界普遍認為其連任難有阻礙，但對習近平及北京當局來說，如何透過「川習會」創造有利的外部情勢，為其連任營造風光條件是重要的事情。

但黃重諺提到，習近平同時正面臨嚴峻的內部挑戰。首先是經濟層面，外資在中國的投資持續減少而非增加，整體內需亦不斷萎縮；其次在政治與軍事層面，解放軍內部的整肅清洗從未間斷，顯示其權力核心內部仍面臨諸多不安與挑戰。

周玉蔻關切，美方是否可能在川習會後宣布取消140億美元的軍售。黃重諺分析，如果取消等同於告訴外界美方的國家安全戰略是錯的，因此他認為這件事不會發生，且事實上，目前各項台美安全合作從未中斷，甚至正朝更具實質規模的方向推進。

川習會 黃重諺 川習

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