川習會前美日韓重申台海和平穩定 府：國際最大共識 感謝三國堅定立場

川習會本周登場，針對美日韓外長美東時間21日發表聯合聲明，聚焦強調維持台海和平穩定的重要性。總統府發言人郭雅慧表示，台海及區域和平穩定是國際社會的最大共識，也是世界安全與繁榮的必要元素，牽動全球共同核心利益。

郭雅慧說，總統府歡迎並感謝三國外長透過具體行動展現對台海及區域安全穩定的堅定立場。

郭雅慧表示，面對快速變化的地緣政治情勢，唯有民主夥伴彼此合作，才能維護以規則為基礎的國際秩序。台灣位於世界民主防線最前緣，作為區域及國際社會負責任的一員，有決心維護區域和平穩定，並將持續與理念相近的民主夥伴合作，提升自我防衛能力、強化供應鏈安全與韌性，共同守護自由民主價值，為世界做出更多貢獻。

外交部長林佳龍對此表達誠摯歡迎與感謝。

林佳龍說，台海和平穩定不僅攸關印太區域安全與繁榮，更與全球經濟及供應鏈穩定息息相關。美日韓三國再度共同公開支持維護台海和平穩定之重要性，充分彰顯台海安全已是國際社會的高度共識；外交部歡迎國際社會持續關注台海和平與穩定，面對持續升高的區域挑戰，我國將持續強化自我防衛韌性，堅定維護台海現狀，並與美國、日本、韓國及其他民主夥伴深化合作，共同維護印太區域的和平、穩定與繁榮。

林佳龍指出，外交部也將持續攜手國際夥伴，積極爭取台灣有意義參與國際組織，使台灣能夠就全球共同面臨的各項挑戰作出更多實質貢獻。