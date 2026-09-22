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邱垂正駁讓雙城「穿小鞋」 蔣萬安反擊：人民眼睛雪亮

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午到萬華視察東三水街、新富市場街區改造。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午到萬華視察東三水街、新富市場街區改造。記者林麗玉／攝影

台北上海雙城論壇，日前上海踩線團籌辦，上海台辦副主任李驍東二度被封殺不准來台，陸委會主委邱垂正今接受廣播專訪稱都在盡力協助雙城籌辦，不接受被指「讓雙城穿小鞋」說法，指擋上海台辦是因2024年大陸發布「懲獨22條」。

台北市長蔣萬安今回應，誰是真正在進行交流而避免誤判？人民的眼睛是雪亮的，還是要呼籲民進黨政府，要以民為念，以和平為念。

蔣萬安今天上午到萬華視察東三水街、新富市場街區改造，對於陸委會主委邱垂正接受廣播專訪，提到對重要台辦成員來台採取較嚴格審查包括台辦主任、副主任，「原則上就禁止，除非例外」。

邱並提到，台北市長蔣萬安先前12月28日到上海參加完雙城論壇，對岸就針對性軍演，認為接下來要來檢討雙城論壇是否有正面成效？還有要檢討每年簽署的MOU有沒有落實？

對此，蔣萬安受訪說，雙論壇其實已經舉辦16年，我們就是市政之間的交流，也有很多具體的成果，那我想，誰是真正在進行交流，而避免誤判？人民的眼睛是雪亮的，還是要呼籲民進黨政府，要以民為念，以和平為念。

雙城 邱垂正 蔣萬安

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