美學者看川習會：預期習將提台灣、川普應挺維護台海現狀

中國國家主席習近平24日將造訪白宮與美國總統川普舉行雙邊會。美學者接受中央社專訪分析，預期人工智慧（AI）、貿易、關稅及伊朗戰爭將是會談重點；另外，預期習近平將主動提起台灣議題，學者認為，川普應表明支持維護台海現狀。

習近平預計美東時間23日下午飛抵華盛頓特區近郊的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews），川普屆時將親自出席歡迎儀式，兩人預計24日在白宮舉行雙邊會，川普當晚也將以國宴接待。這將是習近平時隔11年，再度赴美進行國是訪問。

● 川習白宮會談 預計聚焦伊朗、貿易及AI等議題

繼5月北京峰會後，這將是川、習兩人今年第二度會面。華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The GermanMarshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）近期接受記者專訪表示，對川普而言，伊朗議題在議程排序相當前面，他可能想知道習近平願意採取什麼行動，也許是鼓勵伊朗重返談判桌、中國減少購買伊朗原油，川普政府顯然正試圖對伊朗施壓，迫使其作出妥協。

川普今年2月底聯手以色列對伊朗發動攻擊後，戰事至今仍未落幕。外電報導，中國與伊朗維持密切關係，且是伊朗石油的全球最大買家。

另外，葛來儀指出，貿易、關稅和稀土磁鐵議題也肯定會在議程上。她還預期雙方將討論「貿易委員會」相關事宜，雙方正準備多達300億美元的非敏感商品清單，以便降低關稅。

她認為，川普也可能會提出在中國遭到不公正拘押的美國公民等議題。

曾任白宮國安會中國事務主任的韋德寧（DennisWilder）接受記者訪問則說，AI將是峰會非常重要的一部分。美、中都想建立AI對話機制，「這非常重要」，儘管美中無疑會在AI領域競爭，但雙方可採取一些做法來降低AI帶來的危險。

● 預期習近平將主動提台灣 川普不太可能會提

在其他議題方面，葛來儀指出，預期習近平將主動提到台灣，但她不認為這次台灣議題會像5月峰會那樣引人注目，5月會談在習近平主場進行，他擁有較多主導權。從習近平的角度來看，美中領導人擁有基於「建設性戰略穩定關係」的共識，意味著美國不應採取任何會破壞兩國領導人之間共識的行動。

韋德寧預估，川普不太可能會想提起台灣議題，「我認為他覺得現狀非常可以接受，沒有理由去打破現狀」；習近平則會非常想要提到台灣。

若習近平在會談中提起台灣議題，川普該如何回應？葛來儀表示，「如果他能警告習近平不要對台灣使用武力，這會是個好主意」，川普應該支持維護台海現狀。她也希望川普能提醒習近平，美國和中國一樣都有國內法，而美國的台灣關係法規定美國有對台出售防衛性武器的義務。

另一方面，美國的亞洲盟友同樣密切關注這場川習會。韋德寧分析，有鑒於當前日中關係緊張，他認為，對於這場峰會，日本可能比台灣還要緊張，他們知道中國會在川普面前說他們的壞話，炒作日本「新軍國主義」議題，因此東京會想得到美國對日本堅定承諾的保證。

在川習會登場前，川普預計22日在紐約與日本首相高市早苗舉行雙邊會。

● 學者盼AI、稀土議題取得進展 川習若同意再會晤也是成果之一

至於如何評估這場川習會是否成功，葛來儀跟韋德寧都希望看到在AI對話、稀土出口問題方面取得更多進展。

葛來儀也說，期盼看到美中領導人延長現有協議，其中包括向美國企業提供稀土磁鐵等，「我希望美國能要求中國履行承諾，確保向美國企業提供這些真正需要的材料與原料」。

此外，韋德寧表示，若美中領導人同意進行更多會晤，將是積極且重要的成果。

除了這次9月峰會，川普與習近平今年底前還可能在11月於中國深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會及12月在美國邁阿密舉行的20國集團（G20）峰會上會面。

葛來儀指出，如果習近平一年內2度訪問美國、川普也2度訪問中國，這將是前所未見的，「我們從未見過美中領導人在一年內各自互訪2次」。