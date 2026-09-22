川習二會本周美國登場 黃國昌：當前國際情勢對台灣並不友善

川習二會本周將在美國登場，民眾黨主席黃國昌今天表示，當前國際情勢對台灣並不友善，然而民進黨政府對內分裂國家，外交部長林佳龍甚至說出「台美共管中國」，現在美國到底是把台灣視為盟友，還是只是放在談判桌上作為籌碼，「川普政府的作為，大家都看在眼裡。」

黃國昌上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪，針對美中領導人本周將在美國會面，黃國昌表示，當前國際情勢對台灣並不友善，因此台灣才必須更團結、讓國家變得更強，然而民進黨卻在內部找敵人、不斷分裂這個國家，林佳龍甚至連「台美共管中國」這種大內宣、催眠人民的話都講得出來，這是在嚴重考驗台灣公民社會的智商。

黃國昌指出，其實回想今年以來，大家都很關注美國對台軍售的問題，在野黨支持增加台灣國防與自我防衛能力，但是付錢買東西就要可以拿到，美國政府公布第一批軍售，立法院也有同意這筆預算，「第二批軍售會不會同意、到底有什麼，我們都不知道，民進黨就不斷用各種方法抹紅抹黑在野黨，聲稱我們不理性在擋軍購。」

黃國昌表示，目前相關具體內容都沒有，站在國會監督的角度來講，如果立委就真的這樣棄守，其實有失在野黨的職責，沒有幫納稅人看緊荷包。

黃國昌指出，立法院今年通過軍購特別條例，如果從現在的發展情況來看，就會發現國會的監督很有道理，台灣當然得罪不起美國，但是美國總統川普也好、川普領導的政府也好，他們過去對台灣非常多的作為，難免會讓人心裡重新思考，「所謂台美關係堅若磐石，真的是這麼堅定嗎？」

黃國昌說，如果台美關係真的這麼堅定，為何川普會違反對台六項保障，甚至把台灣問題當成美中經濟貿易談判的籌碼，美國到底是把台灣當成自己的盟友，還是把台灣放在談判桌上作為籌碼，「過去這段時間以來，川普政府的作為大家看在眼裡，心裡面都有自己的答案。」

至於賴政府有何因應作為，黃國昌則說，面對嚴峻的國際社會現實，賴政府根本無能面對跟處理，比較擅長在國內進行大內宣，並且藉此抹紅抹黑在野黨，賴清德總統最大的迷思，就是忘了他是全民總統，而不是民進黨的總統，所有生活在這塊土地的人都是中華民國國民。

黃國昌表示，賴總統為了當前的選舉利益，不斷製造對立、分裂、仇恨跟衝突，其實將會弱化整個國家，包括民主韌性、團結對外追求最大的國家利益等，「或許對於賴總統來說，在面對複雜的外交問題時，只有透過這樣的作為，才能掩飾自己及其領導團隊的無能跟無力。」