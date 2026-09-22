李彥秀：川習走向建設性戰略穩定 民進黨應思考民主對抗威權傳統思維

中國大陸外交部昨天正式宣布，大陸國家主席習近平於23日至25日對美國進行國是訪問。國民黨立委李彥秀表示，美中關係正從競爭逐步走向「建設性戰略穩定關係」，民進黨政府應更細緻地思考台灣對美工作的重點，而不是單純民主對抗威權的傳統思維。

針對習近平赴美進行國事訪問，「川習二會」的內容逐漸明朗，李彥秀表示，主要涉及三大領域，包括「美中建立人工智慧對話機制」、「強化雙邊貿易、投資與採購」，而在台灣問題上則是延續「美中共同控管分歧」，透過AI、經貿與台灣問題的對話與合作，確立美中「建設性戰略穩定關係」。

李彥秀指出，過去15年，美中關係從中共單方希望建立新型大國關係，到美國的戰略競爭與激烈競爭，到目前美中共識的建設性戰略穩定關係，美中關係從衝突、妥協到合作，也將徹底改變全世界科技與經貿領域的戰略佈局。

李彥秀說，最新民調顯示，台灣民眾64%希望與美中維持等距，以及川普點名台灣駐美代表處支持左派反川智庫，民進黨政府也必須更細緻地思考台灣在美中台關係上的角色，以及對美工作的重點，而不是單純民主對抗威權的傳統思維。

李彥秀說，美中建立人工智慧（AI）對話機制主要針對國家安全風險預警與緊急通報，現階段並沒有涉及放寬先進晶片出口管制，台灣在全球半導體供應鏈的關鍵地位暫時不會有所改變，但也使台灣面臨更深的地緣政治與戰略壓力。她強調，未來AI半導體將不僅僅是價格與良率的商業考量，美中AI競賽未來與台海安全更緊密的連結，台灣在享受AI紅利的同時，也成為地緣政治上的關鍵脆弱點。