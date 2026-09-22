快訊

國小開辦小一先修營 家長少了焦慮、老師多了問題？

205份問卷揭謝宜容霸凌惡行！衛生紙沒摺好遞上挨罵 自稱「職等如皇帝」

海洋衛士MQ-9B來了 國軍最強大無人機防衛台海優勢為何

聽新聞
0:00 / 0:00

李彥秀：川習走向建設性戰略穩定 民進黨應思考民主對抗威權傳統思維

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
國民黨立委李彥秀表示，美中關係正從競爭逐步走向「建設性戰略穩定關係」，民進黨政府應更細緻地思考台灣對美工作的重點，而不是單純民主對抗威權的傳統思維。聯合報系資料照
國民黨立委李彥秀表示，美中關係正從競爭逐步走向「建設性戰略穩定關係」，民進黨政府應更細緻地思考台灣對美工作的重點，而不是單純民主對抗威權的傳統思維。聯合報系資料照

中國大陸外交部昨天正式宣布，大陸國家主席習近平於23日至25日對美國進行國是訪問。國民黨立委李彥秀表示，美中關係正從競爭逐步走向「建設性戰略穩定關係」，民進黨政府應更細緻地思考台灣對美工作的重點，而不是單純民主對抗威權的傳統思維。

針對習近平赴美進行國事訪問，「川習二會」的內容逐漸明朗，李彥秀表示，主要涉及三大領域，包括「美中建立人工智慧對話機制」、「強化雙邊貿易、投資與採購」，而在台灣問題上則是延續「美中共同控管分歧」，透過AI、經貿與台灣問題的對話與合作，確立美中「建設性戰略穩定關係」。

李彥秀指出，過去15年，美中關係從中共單方希望建立新型大國關係，到美國的戰略競爭與激烈競爭，到目前美中共識的建設性戰略穩定關係，美中關係從衝突、妥協到合作，也將徹底改變全世界科技與經貿領域的戰略佈局。

李彥秀說，最新民調顯示，台灣民眾64%希望與美中維持等距，以及川普點名台灣駐美代表處支持左派反川智庫，民進黨政府也必須更細緻地思考台灣在美中台關係上的角色，以及對美工作的重點，而不是單純民主對抗威權的傳統思維。

李彥秀說，美中建立人工智慧（AI）對話機制主要針對國家安全風險預警與緊急通報，現階段並沒有涉及放寬先進晶片出口管制，台灣在全球半導體供應鏈的關鍵地位暫時不會有所改變，但也使台灣面臨更深的地緣政治與戰略壓力。她強調，未來AI半導體將不僅僅是價格與良率的商業考量，美中AI競賽未來與台海安全更緊密的連結，台灣在享受AI紅利的同時，也成為地緣政治上的關鍵脆弱點。

川習 李彥秀 戰略

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

24日川習二會 美中將設AI對話機制

川習二會 美中關係難有大突破

習近平明啟程訪美 人民日報發文籲中美「管控台獨」

趙春山／冷眼看川習會的台灣議題

相關新聞

李彥秀：川習走向建設性戰略穩定 民進黨應思考民主對抗威權傳統思維

中國大陸外交部昨天正式宣布，大陸國家主席習近平於23日至25日對美國進行國是訪問。國民黨立委李彥秀表示，美中關係正從競爭逐步走向「建設性戰略穩定關係」，民進黨政府應更細緻地思考台灣對美工作的重點，而不是單純民主對抗威權的傳統思維。

傳美要求台官員少訪華府智庫 國民黨：林佳龍「共管中國」夢該醒了

外媒指美國前國安會中國事務主任、布魯金斯研究院何瑞恩透露，部分赴美台灣官員遭川普政府官員要求減少造訪華府智庫。國民黨文傳會主委陳以信今表示，賴政府應正視美國對台政策以美國利益為核心的外交現實，全面檢討對美工作。連對美關係都問題頻傳，外交部長林佳龍卻還幻想「共管中國」，這場夢真的該醒了。

管中閔晚餐吃鬍鬚張喊「爽啊」 穿5字黑衣成亮點 網笑：管爺退休放飛

鬍鬚張第三代張耀升因支持台北市長蔣萬安連任，遭青鳥出征並揚言抵制。不只蔣萬安昨午餐吃鬍鬚張，台大前校長管中閔昨晚也在臉書PO出他在鬍鬚張餐廳內用的照片，對晚餐相當滿意，直呼「爽啊」，穿著的「政治不正確」黑衣更成亮點。

川習二會本周美國登場 黃國昌：當前國際情勢對台灣並不友善

川習二會本周將在美國登場，民眾黨主席黃國昌今天表示，當前國際情勢對台灣並不友善，然而民進黨政府對內分裂國家，外交部長林佳龍甚至說出「台美共管中國」，現在美國到底是把台灣視為盟友，還是只是放在談判桌上作為籌碼，「川普政府的作為，大家都看在眼裡。」

川習二會三不變？執政當局不要再做義和團了

中國大陸正式公布了習近平的訪美行程，確立了二次川習會的重點。川習二會將美中零和對抗切割為經貿、技術與安全的管理型軌道。貝森特和何立峰的會前會也確立了美中將展開AI對話，顯示美中都有意面對嚴峻世局挑戰，讓危機可控，對全球國際秩序是正面消息，但在會前一再傳出川普對中示好，對台施壓訊息，執政當局還能置身事外，假裝天下太平無事嗎？

徐功凡頻赴陸再惹議 民進黨示警：紅色勢力進地方 台辦接待疑介選

民進黨中國部近日臉書表示，中國因素介入地方政治，並點名國民黨頭份市長參選人徐功凡多次率團赴中，由地方台辦接待，相關活動更曾登上中國統戰系統官網，要求相關參選人向選民說明自身背景及往來情形。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。