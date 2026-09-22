伍志翔投書美媒：台灣參與聯合國將使加州與全球受益

駐舊金山辦事處長伍志翔投書主流媒體「舊金山紀事報」，指出聯大第2758號決議不應被用來排除台灣參與，台灣與矽谷的創新發展早已緊密相連；讓台灣參與國際合作，不僅有利台灣，也將使加州和全世界受益。

第81屆聯合國大會9月8日在紐約開議，9月22日至26日及28日舉行總辯論。

「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）近日刊登駐舊金山辦事處長伍志翔投書。

伍志翔指出，2025年，台灣是加州第3大貿易夥伴。同時，台灣也是全球科技供應鏈、半導體及人工智慧領域的領導者。台灣與矽谷的創新發展早已緊密相連。

此外，台灣2350萬人民建立了蓬勃發展的民主制度，並在公共衛生、災害防備及經濟韌性方面累積了寶貴專業知識。加州參議會日前也重申與台灣的姊妹州關係。

投書寫道，台灣在很大程度上卻仍被排除在國際體系之外。這項排除援引1971年通過的聯大第2758號決議作為依據，但這項理由並不具正當性；該決議僅處理中國在聯合國的代表權問題，既未提及台灣，也未決定台灣的政治地位。

投書呼籲，這項決議將於10月屆滿55週年，在世界需要聆聽台灣人民心聲的此刻，不該讓台灣人民被排除在外。

投書並指出，當一個有能力且負責任的夥伴能夠攜手合作並做出貢獻時，國際社會都將受惠。台灣已準備好提供協助，讓台灣有機會做出貢獻，不僅有利台灣，也將使加州和全世界受益。