管中閔晚餐吃鬍鬚張喊「爽啊」 穿5字黑衣成亮點 網笑：管爺退休放飛

鬍鬚張第三代張耀升因支持台北市長蔣萬安連任，遭青鳥出征並揚言抵制。不只蔣萬安昨午餐吃鬍鬚張，台大前校長管中閔昨晚也在臉書PO出他在鬍鬚張餐廳內用的照片，對晚餐相當滿意，直呼「爽啊」，穿著的「政治不正確」黑衣更成亮點。

鬍鬚張董事長張永昌之子張耀升日前出席台北市長蔣萬安大同區後援會成立大會，並公開表態支持蔣萬安，引發青鳥揚言抵制。蔣萬安昨天中午臉書貼出午餐照，寫「今天午餐鬍鬚張」。蔣萬安昨天下午受訪說他中午吃鬍鬚張的滷肉飯，還有搭配燙青菜、筍絲、瓜仔雞湯。

管中閔昨晚在臉書PO出他穿著「政治不正確」黑色短袖衣服，在鬍鬚張吃晚餐的照片，寫下「今天晚餐鬍鬚張，套餐排骨加碗湯。爽啊！」照片可見店裡空蕩蕩的，猶如被他包場。

其他網友表示，「感謝管爺幫鬍鬚張，政治打壓最為可恥」、「老師不只吃得好，還穿對衣服」、「以前覺得不算便宜，現在就算再貴也要去捧場一下」、「管爺退休後放飛自我，超讚的」、「鬍鬚張有管爺的脊梁撐著，沒在怕」、「校長號召力可比市長」、「我也要去吃」、「效法校長，今天吃咖哩豬排飯配貢丸湯，真好吃」、「吃爆」、「果然是行動派的管爺！這是最佳的鼓勵」、「管爺一退休根本超解放」、「我這幾天也準備用嘴巴力挺」。