快訊

舒力基颱風最快中秋節前後生成 粉專曝1情況路徑恐落在台灣附近

川習二會前哨⋯貝森特會何立峰 美中將設AI對話機制

聽新聞
0:00 / 0:00

管中閔晚餐吃鬍鬚張喊「爽啊」 穿5字黑衣成亮點 網笑：管爺退休放飛

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台大前校長管中閔昨晚在鬍鬚張餐廳吃晚餐，穿著的「政治不正確」黑衣更成亮點。當時店裡空蕩蕩的，猶如被他包場。圖／取自管中閔臉書
台大前校長管中閔昨晚在鬍鬚張餐廳吃晚餐，穿著的「政治不正確」黑衣更成亮點。當時店裡空蕩蕩的，猶如被他包場。圖／取自管中閔臉書

鬍鬚張第三代張耀升因支持台北市長蔣萬安連任，遭青鳥出征並揚言抵制。不只蔣萬安昨午餐吃鬍鬚張，台大前校長管中閔昨晚也在臉書PO出他在鬍鬚張餐廳內用的照片，對晚餐相當滿意，直呼「爽啊」，穿著的「政治不正確」黑衣更成亮點。

鬍鬚張董事長張永昌之子張耀升日前出席台北市長蔣萬安大同區後援會成立大會，並公開表態支持蔣萬安，引發青鳥揚言抵制。蔣萬安昨天中午臉書貼出午餐照，寫「今天午餐鬍鬚張」。蔣萬安昨天下午受訪說他中午吃鬍鬚張的滷肉飯，還有搭配燙青菜、筍絲、瓜仔雞湯。

管中閔昨晚在臉書PO出他穿著「政治不正確」黑色短袖衣服，在鬍鬚張吃晚餐的照片，寫下「今天晚餐鬍鬚張，套餐排骨加碗湯。爽啊！」照片可見店裡空蕩蕩的，猶如被他包場。

其他網友表示，「感謝管爺幫鬍鬚張，政治打壓最為可恥」、「老師不只吃得好，還穿對衣服」、「以前覺得不算便宜，現在就算再貴也要去捧場一下」、「管爺退休後放飛自我，超讚的」、「鬍鬚張有管爺的脊梁撐著，沒在怕」、「校長號召力可比市長」、「我也要去吃」、「效法校長，今天吃咖哩豬排飯配貢丸湯，真好吃」、「吃爆」、「果然是行動派的管爺！這是最佳的鼓勵」、「管爺一退休根本超解放」、「我這幾天也準備用嘴巴力挺」。

台大前校長管中閔昨晚在鬍鬚張餐廳吃晚餐，穿著的「政治不正確」黑衣更成亮點。圖／取自管中閔臉書
台大前校長管中閔昨晚在鬍鬚張餐廳吃晚餐，穿著的「政治不正確」黑衣更成亮點。圖／取自管中閔臉書

管中閔 管爺 鬍鬚張

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蔣萬安午餐吃鬍鬚張！無懼青鳥出征抵制 臉書貼文以行動力挺

鬍鬚張被青鳥抵制 蔣萬安發聲：我就負責吃滷肉飯

對抗青鳥出征！殷瑋請媒體吃鬍鬚張 籲支持者回歸理性

鬍鬚張第三代挺蔣萬安遭出征 白委：青鳥不吃滷肉飯吃鳥飼料？

相關新聞

管中閔晚餐吃鬍鬚張喊「爽啊」 穿5字黑衣成亮點 網笑：管爺退休放飛

鬍鬚張第三代張耀升因支持台北市長蔣萬安連任，遭青鳥出征並揚言抵制。不只蔣萬安昨午餐吃鬍鬚張，台大前校長管中閔昨晚也在臉書PO出他在鬍鬚張餐廳內用的照片，對晚餐相當滿意，直呼「爽啊」，穿著的「政治不正確」黑衣更成亮點。

川習二會三不變？執政當局不要再做義和團了

中國大陸正式公布了習近平的訪美行程，確立了二次川習會的重點。川習二會將美中零和對抗切割為經貿、技術與安全的管理型軌道。貝森特和何立峰的會前會也確立了美中將展開AI對話，顯示美中都有意面對嚴峻世局挑戰，讓危機可控，對全球國際秩序是正面消息，但在會前一再傳出川普對中示好，對台施壓訊息，執政當局還能置身事外，假裝天下太平無事嗎？

徐功凡頻赴陸再惹議 民進黨示警：紅色勢力進地方 台辦接待疑介選

民進黨中國部近日臉書表示，中國因素介入地方政治，並點名國民黨頭份市長參選人徐功凡多次率團赴中，由地方台辦接待，相關活動更曾登上中國統戰系統官網，要求相關參選人向選民說明自身背景及往來情形。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。