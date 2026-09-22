徐功凡頻赴陸再惹議 民進黨示警：紅色勢力進地方 台辦接待疑介選

民進黨中國部近日臉書表示，中國因素介入地方政治，並點名國民黨頭份市長參選人徐功凡多次率團赴中，由地方台辦接待，相關活動更曾登上中國統戰系統官網，要求相關參選人向選民說明自身背景及往來情形。

民進黨中國部指出，隨著年底選舉逼近，目前有三類現象值得關注，包括具有明確中國政治認同、積極經營台灣地方基層的人士；中配投入地方選舉人數增加；以及長期與中國統戰、台辦系統往來的地方政治人物。其中第三類即點名徐功凡過去的赴中交流紀錄。

民進黨中國部表示，2023年4月，徐功凡當時以苗栗縣議員、國民黨頭份市黨部主委身分，率領18人參訪團前往四川樂山，相關行程並非僅見於台灣媒體，而是直接刊登在中共四川省委統戰部「四川統一戰線」官網的「各地統戰工作」欄目；另外在同年7月、2024年4月，徐功凡也都曾率團赴中，部分活動涉及台辦或統戰部門。對於相關爭議，徐功凡競選團隊當時回應「目前先不做回應」。

民進黨中國部將徐功凡列為「長期與中國統戰、台辦系統往來的地方政治人物」案例，並質疑若相關活動只是一般城市交流，為何接待者經常是台辦及統戰系統？若只是單純參訪，中國統戰部門又為何長期投入資源，接觸台灣地方政治人物、村里長及基層團體。

民進黨中國部表示，隨著地方選舉升溫，具有中國政治認同、特殊中國連結，或長期與統戰系統往來背景人士投入選舉，相關情況是否涉及中國影響台灣地方政治，政府應依法查明，相關參選人也有責任向選民說明。中國部呼籲，主管機關依法查核參選資格、國籍狀態、政治獻金及境外資源等事項。