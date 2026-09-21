澳洲參院副議長：維護印太區域和平 符合經濟安全利益

外交部常務次長葛葆萱今天午宴澳洲跨黨派國會議員團時表示，台澳在經貿結構上高度互補，期盼未來持續拓展實質合作；澳洲聯邦參議院副議長布羅克曼則說，台澳共同面對印太地緣政治挑戰，維護區域和平穩定符合澳洲經濟與安全利益。

外交部晚間發布新聞稿指出，葛葆萱今天代表外交部長林佳龍午宴歡迎布羅克曼（Slade Brockman，另譯：柏克曼）率跨黨派國會議員團來訪，就深化台澳雙邊各領域合作交換意見。

葛葆萱致詞肯定澳洲是台灣在印太地區重要的理念相近民主夥伴，並感謝澳洲政府及國會長期對台友誼與支持。他說，台澳在經貿結構上高度互補，另在能源、礦產、農產品及諸多領域皆有可觀的合作潛能，期盼未來持續拓展台澳實質合作，穩健提升雙方互利互惠的夥伴關係。

布羅克曼致詞表示，澳洲與台灣共同面對印太地緣政治挑戰，維護區域和平穩定符合澳洲經濟與安全利益。台灣是全球半導體供應鏈不可或缺的成員，澳洲期盼與台灣持續密切交流，深化雙方友誼。

外交部說明，訪團在台期間，除會晤政府各相關部會官員及民間機構外，也將前往立法院與政黨代表就台澳共同關切議題交換意見，並藉由參訪進一步瞭解台灣在政治、經濟、社會及文化的發展現況，以及未來雙方深化合作的更多可能性。