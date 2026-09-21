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貝里斯獨立45週年 陳明祺盼共榮學院投資下一代

中央社／ 台北21日電

貝里斯慶祝獨立45週年，外交部政務次長陳明祺於酒會表示，台灣將透過「台灣加勒比海共榮學院」將台灣專才與貝里斯發展需求對接，持續投資在人民以及下一世代；貝里斯駐台大使梅凱瑟指出，將以37年邦誼基礎持續開創合作機會。

貝里斯駐台大使館與拉丁美洲暨加勒比海經貿辦事處（LACTO）今天舉辦貝里斯獨立45週年紀念日慶祝酒會，陳明祺、衛福部次長林靜儀、外交部拉美司長韓志正、LACTO主任詹朝富、多國駐台使節代表及政商界人士與會。

梅凱瑟（Katherine Meighan）致詞時表示，貝台多年來持續深化的日益堅固的邦誼，雙方不僅高層互訪頻繁，經貿關係也日漸緊密，其中台灣對貝里斯龍蝦的進口量近一年升至第3，另在民間交流方面交流也相當密切。

梅凱瑟強調，希望以文化、教育、觀光、社區交流等，展現對台友誼不僅建立於政府關係，更深植於兩國人民之間。展望未來，將以37年穩固邦誼基礎，持續透過創新、投資與成長共同開創更多合作與發展機會。

陳明祺致詞時表示，台灣與貝里斯邦誼透過互信、共享價值以及實質合作持續成長，造福雙邊人民，尤其近期透過興建貝里斯聖佩卓綜合醫院（San PedroGeneral Hospital），強化社區醫療服務，台貝合作能真正改變當地人生活，這至關重要，包括教育合作。

陳明祺提到，貝里斯堅定支持台灣的國際參與，為台灣的國際角色倡議。未來台灣將持續投資在人民以及下一世代，這也是「台灣加勒比海共榮學院」（Taiwan Caribbean Prosperity Academy）的展望，目標要創辦大學，將台灣專才與貝里斯發展需求對接。

今年酒會以「Look at me, I am Belize！」為主題，由貝里斯青年代表Jasmine Faber帶領祈禱揭開序幕，並邀請「台灣首創鋼鼓學院」演奏貝里斯傳統鋼鼓，由在台貝里斯學生帶來傳統舞蹈。

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貝里斯 外交部 林靜儀

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