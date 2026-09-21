副總統：因應灰色地帶威脅 台灣與歐洲有許多對話空間

副總統蕭美琴接受專訪談及造訪歐洲的意義時表示，中國運用各項籌碼，以極具侵略性的政治與經濟脅迫手段孤立台灣，但台灣珍惜每一次能與國際友人互動交流的機會，且在因應安全及灰色地帶威脅方面，台灣與歐洲有許多交流與對話的空間。

總統府今天發布新聞稿指出，蕭副總統日前接受英國「天空新聞台」（Sky News）亞洲特派員專訪，針對兩岸關係、台美關係、國防安全等議題進行回應，專訪內容已於下午播出。

媒體詢問蕭副總統日前甫結束的歐洲訪問具有何種重要性與歷史意義，她認為，此次應邀赴歐參與論壇具有2項意義，首先，台灣人民歷經辛勤努力，打造出現代化的國際經濟體，並累積足夠資源得以協助世界因應各項全球挑戰，包括公共衛生、氣候與天然災害、犯罪及詐騙等議題，這些均需一定程度的國際合作。

副總統說，台灣有足夠資源得以協助世界因應各項全球挑戰，台灣人民也期盼成為世界上一股良善力量，希望有所貢獻並能與世界保持連結；儘管中共企圖限制、孤立並打壓台灣，甚至打壓台灣的友人，但台灣人民仍期盼政府努力鞏固國際夥伴關係。

副總統表示，其次是台灣與各國都維持極為重要的關係。不僅美國是台灣首要的安全夥伴，台灣與歐洲國家同樣面臨認知層面的挑戰、政治作戰及灰色地帶威脅，許多歐洲人士注意到，中國、俄羅斯、北韓與伊朗實際上採取同一套手段；因此對於在如何因應安全及灰色地帶威脅方面，台灣與歐洲有許多交流與對話的空間。

媒體詢問歐盟執委會受中國影響而退出第2屆「文托泰內歐洲自由與民主論壇」的看法，副總統說，中國再次運用各項籌碼，以極具侵略性的政治與經濟脅迫手段孤立台灣，非常令人遺憾。正因台灣處境如此艱難，更明白必須加倍努力，且珍惜過程中的每一步並持續耕耘，確保台灣的利益與國際參與空間持續拓展。

經貿合作方面，副總統表示，台灣企業正持續擴大在歐洲的布局與科技投資，包括半導體晶片、晶圓、能源，並全面涵蓋電子產品、汽車零件，乃至整個科技供應鏈。對台灣而言，歐洲同樣重要且至今仍是台灣最大外資來源，只是這點往往未被充分認識與重視，因此強化雙方夥伴關係非常重要。

談及台灣現今處境，副總統說，台灣的處境一直都不容易，台灣曾經歷37年全世界最久的戒嚴統治、也曾遭受國際孤立，以及被聯合國總部拒於門外；但台灣挺過這一切，不僅在逆境中生存下來，更蓬勃發展，台灣建立起非常強韌的經濟實力，已經是全球科技供應鏈中不可或缺的夥伴，不僅為先進科技發展做出貢獻，也促進人類進步。