總統接見WADM代表團 盼強化友盟防救災能力

總統賴清德今天接見世界災害管理聯盟（WADM）各代表團團長時表示，這是台灣55年以來，再次主動倡議發起成立的政府間國際組織，希望建立以人道為理念的國際合作平台，強化友盟夥伴的防救災能力，並讓台灣貢獻世界。

賴總統19日表示，台灣推動全社會防衛韌性經過2年整備，已有信心「台灣模式」能供國際參考；台灣並正式發起成立「世界災害管理聯盟」（WADM），共有11個友邦及索馬利蘭成為創始會員，這是半個多世紀以來，台灣推動國際組織參與的重要突破。

總統今天在總統府接見WADM各代表團團長時致詞表示，27年前的今天，台灣中部發生921大地震，造成2400多人罹難、10萬多棟房子倒塌，當時有21個國家派出38支救援隊伍來到台灣，與台灣搜救隊一起拯救許多寶貴的生命，這份恩情，台灣人至今仍然銘記在心。

總統表示，台灣將9月21日這天定為國家防災日，也制定災害防救法，建立預防、整備、應變到復原重建的整體防災架構，並在南投竹山成立亞洲最大、世界第3的國家級消防訓練中心，27年前世界各國幫助台灣，27年後輪到台灣貢獻給世界。

總統說，WADM是台灣55年以來，再次主動倡議發起成立的政府間國際組織，由衷感謝大家的支持。雖然各個國家遇到的災害挑戰各不相同，但守護民眾的生命安全與決心與責任，完全一致。

總統指出，未來在WADM的合作架構下，南投竹山的消防訓練中心將成為印太重要的災防訓練以及交流基地，台灣也將透過聯合訓練和演練、相互支援以及資訊分享，建立以人道為理念的國際合作平台，強化友盟夥伴的防救災能力。

帛琉共和國副總統歐宜樓（Raynold Oilouch）致詞時表示，台灣不僅在半導體以及醫療領域上，居於領先地位，在防災整備與災害管理上，同樣也是世界的領頭羊，未來期待大家能夠善用世界災害管理聯盟的全球專業知識以及創新的架構，強化各個夥伴之間的減災行動以及韌性措施。

歐宜樓表示，帛琉與台灣當前的邦誼，比起歷史上任何時期都還要更加的穩固，帛琉始終是台灣堅實、忠誠且堅定不移的友邦，「我們的承諾絕對不會改變」。