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民眾黨指曾文水庫清淤違約轉包 水利署：已扣廠商保證金

中央社／ 記者曾以寧、謝怡璇台北21日電

民眾黨立法院黨團今天表示，前民進黨中執委郭再欽友人蔡清旭涉違約轉包曾文水庫清淤工程，籲水利署追回經費。南水分署表示，已扣鴻欣營造約新台幣5300萬元履約保證金，另約1500萬元待依判決辦理追繳。

台灣民眾黨立法院黨團今天召開「違法轉包、假合約詐貸！綠營權貴零元購！」記者會，指台南學甲爐渣案多年前震驚社會，郭再欽不只在農地動手腳，還將爐渣地轉售同夥蔡清旭，讓蔡清旭持假契約向銀行詐貸成功，今年8月兩人已遭南檢起訴。

民眾黨立委洪毓祥在記者會表示，根據法院判決、政府採購資料、銀行融資紀錄及土地交易資料比對，曾文水庫抽泥作業第3期標案於2018年決標，原契約金額4.28億元，後續再擴充1.63億元，總抽泥量510萬噸，由蔡清旭擔任負責人的鴻欣營造得標。

洪毓祥說，採購契約明定「不得轉包」，鴻欣營造卻違約將主要工作轉包給宸峰工程，宸峰再轉包晉立、晉昌、晉誠等3家公司施作。行政法院雖已認定鴻欣營造轉包違反「政府採購法」，民事官司二審認定鴻欣營造拿假合約向銀行詐貸，行政機關卻未解除或終止契約、沒收保證金或要求損害賠償，完全毫無作為。

洪毓祥表示，經濟部水利署已知道鴻欣違法轉包，經費究竟追回多少錢，要求公共工程委員會，本會期修正「政府採購法」時，務必將相關漏洞補上；且既然民事判決罪證確鑿，呼籲檢調系統就應主動追查弊案。

對此，水利署南區水資源分署副分署長陳柏宗向中央社表示，當初發現廠商違法轉包疑慮後，南水分署隨即啟動調查，確認鴻欣營造違法轉包屬實，便沒收其履約保證金，並依政府採購法刊登為不良廠商。廠商對此不服，目前已上訴至最高行政法院審理中。

民事訴訟部分，陳柏宗說明，鴻欣營造向台南地方法院民事庭提起損害賠償訴訟，請求返還履約保證金，一審已遭駁回。南水分署目前已扣留約5300萬元履約保證金，另有約1500萬元待高等法院民事庭判決確定後，再依判決辦理追繳。

曾文水庫 水利署 民眾黨

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