最高行抨擊黨產會干擾司法 葉慶元：應虛心受教不是繼續違法硬拗

最高行政法院聲明呼籲不當黨產處理委員會勿以政治語言干擾司法，並抨擊黨產會有違專業素養、破壞權力分立。律師葉慶元表示，黨產會對於最高行的判決，不但不虛心受教，反而去質疑法院亂判，如此離譜的態度，導致最高行政法院必須要重炮回擊，令人感到悲哀。

葉慶元今在國民黨新網路單元「主委戰情室」指出，民主法治國家中，行政機關基本角色就是要依法行政，不能凌駕在法院之上，告訴法院說應該要怎麼判，反過來應該是法院怎麼判，行政機關必須遵守。黨產會反其道而行，做法令人匪夷所思，黨產會打著轉型正義的大旗，一切自己說了算，心態本身就不正確。

葉慶元指出，最高行政法院近來針對三筆不同的國民黨黨產案件，都判黨產會敗訴，一是舊的中央黨部，一是大孝大樓，一是國發院的土地。最高行政法院對這三案的態度一致，認為依據黨產條例規定，政黨或其附隨組織是以顯非相當的對價或者是贈與人無償取得財產的時候，推定為不當取得。但是當財產已經轉手後，不能認為資金來源也是不當取得，後續的全部都是不當取得。

葉慶元指出，轉型正義的本質應該是和解，轉型正義的典範是南非，當年南非結束了白人的種族歧視政權，黑人獲得參政權利，當時曼德拉就強調要的是寬恕、融合與和解，重點不是在處罰或追償。先前南非的國家代表隊被黑人所反對，曼德拉親自前往為南非國家代表隊致敬加油，就是為了國家的融合跟和解。

他質疑，反觀民進黨的做法，以轉型正義之名進行政治操作追殺，目的是鞏固民進黨的一黨專政，完全不符轉型正義的本質。

葉慶元也說，促轉條例中規定財產如何推定為不當取得，但黨產會的做法是反過來說，國民黨基本上從大陸帶來的財產都是不當取得，之後再拿到的財產也都推定是不當，如此心態讓人匪夷所思，法律本來就已經是民進黨在國會主導的情況下制定的，黨產會又再進一步擴張解釋。現在是法院站在依據法律獨立審判的立場，告訴黨產會「你錯了」。黨產會應該虛心受教，而不是繼續違法硬拗。