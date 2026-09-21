【即時短評】自創國際組織 稱得上突破嗎？

賴清德總統日前在「全社會防衛韌性國際論壇」上宣布，由台灣所組織發起的「世界災害管理聯盟」（WADM）正式成立，將串聯各國政府、災防機構及團體，從災前預警、災中應變到災後復原建立合作機制，讓台灣成為跨國防災協作的中樞。賴總統還強調，這是半個多世紀以來，台灣推動國際組織參與的重要突破。

值此我國在國際上處處受限之際，能加入或參與既存的重要國際組織、甚至登高一呼帶頭成立新組織，相信都值得國人鼓勵與高興；但這次賴總統、外交部長林佳龍喜孜孜宣傳的WADM，真是台灣走出國際的重要突破嗎？

實際來看，這個組織的成員國僅是把台灣當前的邦交國納入（梵諦岡不包含在內），再加入一個與中華民國處於類似困境、不被絕大多數聯合國會員承認的索馬利蘭（該國與我國也沒有「正式邦交」）；反而是所謂的觀察員，包含了美、日、英、德、荷等進步國家，令人不知道會員國是不是反而會被觀察員們「觀察」？畢竟若從「災害管理」角度出發，除了台灣以外的正式會員，多屬於「被協助」的一方，如今角色一變，要來「引領」國際災害管理，是否會有小孩開大車的疑慮？

再者，在極端氣候與各種天災人禍肆虐各地的此時，災害管理不可謂不重要；然國際上已存在聯合國人道事務協調廳、聯合國減災辦公室、國際紅十字會及紅新月會等行之有年，規模與各項經驗都已十分豐富的組織， WADM與這些既存組織有何不同？有什麼誘因吸引更多國家與地區加入？又如何能以不被多數國際組織接納的邊緣人，搖身一變成為災害管理領頭羊？賴政府應該也要說個清楚。

此外，除了政府賣力宣傳這次是由我國發起成立的「國際組織」外，賴總統在演說中仍強調「當威權主義企圖輸出恐懼，民主社會應該以韌性輸出信心；當威權勢力企圖分化團結，民主夥伴就更應該攜手合作」，雖並未明說，但他仍顯現出指桑（威權主義）罵槐（中共）的態度，將台灣帶頭成立國際組織，與被極權中共打壓兩者相互連結，繼續宣傳抗中保台立場。

對民進黨政府而言，無法加入或改變既有國際組織對台灣的態度，那麼成立一個新的國際組織，也許成本相對低，又能收到大內宣效果；如同美國總統川普一樣，看不慣聯合國就成立「和平理事會」，即便至今發揮了什麼作用世人仍霧煞煞，但總能在政績簿記上一筆，選舉時的履歷也更為豐富。

但說到底，民進黨政府若能帶領中華民國以觀察員甚至是正式會員身分加入世衛（WHO）、世衛大會（WHA）、國際民航組織、國際刑警組織等，或許才是綠營執政下，多數台灣民眾想看到的「真正突破」吧！