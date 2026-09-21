美對台戰略模糊？蕭美琴：民眾主要關切中國介入台灣內政

副總統蕭美琴日前接受英國「天空新聞台」（Sky News）專訪，對於美國總統川普對台採戰略模糊，民眾是否感到憂慮？蕭美琴說，台灣民眾主要關切中國介入台灣內政，並表示，美方多位官員已重申對台政策並未改變。

針對今年5月北京川習會之後，川普在反美途中發表有關台灣的評論，且不願承諾防衛台灣，蕭美琴表示，相信大家都認同，最不樂見的就是發生戰爭，指台灣人民同樣期盼維持區域的和平與穩定，而這對美國、川普或世界各國而言，都是共同利益。

至於川普政府相較於拜登政府，對台承諾是否減弱？蕭美琴說，台灣持續致力與美國建立緊密關係，指美國在諸多面向均為我國最重要的安全夥伴，不僅因為雙方秉持相同價值，也基於實質的共同利益，即維持台海穩定與和平現狀。

蕭美琴指出，美方多位官員已一再向台灣人民重申對台政策並未改變，雙方未來將持續共同努力。台美關係整體而言相當穩固，除了共同的安全利益外，雙方亦有十分重要的經濟利益，指當前台美經貿關係持續朝正向發展，美國已成為台灣對外投資的重要目的地，尤其是科技領域；許多美國友人也認為台灣具備有利條件，可支持美國推動「再工業化」及維持在人工智慧領域的領先地位。

面對川普政府對台政策的戰略模糊，台灣人民是否感到憂慮？蕭美琴回應，台灣人民主要關切中國介入台灣內政、拉攏政治人物、分化及削弱台灣社會，這當中很大部分是透過錯假訊息被放大散播。

蕭美琴指出，中共對台的政治作戰主要有4項目標，包括削弱台灣人民對民主制度的信心，及對民主制度能否有效運作的信任；削弱台灣人民對政府及民進黨的信心；削弱台灣人民對國軍及其防衛臺灣能力的信心；削弱台灣人民對台灣關係的信心。

蕭美琴也提到，中國正採取遠比以往更具挑釁的行為，不僅針對台灣，對台灣周邊鄰國亦是如此。除了軍事部署之外，蕭美琴表示，中國對其他灰色地帶也加大施壓力度，指中共向來非常擅長運用「孫子兵法」傳統思想，其終極主張是「不戰而屈人之兵」。

蕭美琴說，中共對台涵蓋認知層面手段、政治作戰、認知作戰、網路攻擊、干預台灣國內政治，企圖分化並削弱台灣社會，瓦解防衛決心，這些都是其歷史慣用戰術的一環，且近年來這些手段更形加劇。