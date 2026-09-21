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紐時曝華府要求台灣官員少訪美 藍委：賴政府應重新思考兩岸政策

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
針對紐約時報報導指出，台灣官員被美方要求縮減拜會智庫的行程，國民黨立委黃建賓表示，台灣必須更審慎處理台灣與美國、中共之間的三方關係。資料圖／黃建賓辦公室提供
針對紐約時報報導指出，台灣官員被美方要求縮減拜會智庫的行程，國民黨立委黃建賓表示，台灣必須更審慎處理台灣與美國、中共之間的三方關係。資料圖／黃建賓辦公室提供

針對「紐約時報」報導指出，中國持續要求美國總統川普暫緩總額140億美元的對台軍售，而川普政府官員也要求台灣官員減少訪問華府智庫，不希望台灣成為推進美中關係的「絆腳石」。國民黨立委黃建賓表示，從目前國際情勢來看，台灣不能只看到台美合作的表面，更必須正視美中關係變化以及兩岸長期缺乏對話所帶來的風險。

黃建賓指出，近期美中高層互動持續升溫，美國總統川普與中國國家主席習近平即將舉行峰會，台灣在美中戰略競爭中的位置更加敏感。台灣面對美中關係複雜的變化，不能只依賴單一方向的外交思維，而必須更審慎處理台灣與美國、中共之間的三方關係。

黃建賓說，治國需要智慧，尤其台灣處在美中兩個大國之間，更應該避免讓自己成為地緣政治衝突的引爆點。政府除了強化國防、深化與民主國家的合作之外，也應該積極創造兩岸交流與對話的空間，降低誤判與衝突的可能性。

黃建賓批評，賴政府目前的兩岸政策過度受到意識形態影響，兩岸政治互信持續下降，正常交流也受到限制。台灣真正需要的，不是讓兩岸關係不斷升高對立，而是要有能力在維護國家安全與民主自由的前提下，降低兩岸敵意、避免衝突升高。他認為，台灣不能讓國際社會形成「台海就是衝突來源」的印象，更不能讓台灣被動成為美中博弈的籌碼。台灣應該讓美國及國際社會看到，台灣有能力維持區域穩定，也有能力成為降低兩岸衝突、促進區域和平的重要力量。

黃建賓強調，政府應該重新思考兩岸政策，逐步恢復必要的對話與交流，在維護台灣安全與主權的前提下，降低台海衝突風險。唯有如此，才能讓台灣在美中關係變化之際保有更大的戰略空間，也讓美國及國際社會更有信心與台灣合作，共同維護台海及印太地區的和平穩定。

黃建賓 華府 訪美 紐時 美中關係

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