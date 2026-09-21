綠議員索張善政官舍水電費遭拒？桃市府：涉個資需先取得當事人同意

民進黨桃園市議員余信憲今在市政總質詢要求桃園市長張善政公布宿舍水電費，他強調外界長期以「新店市長」稱呼張善政，公開資料正好可釐清疑問，但張當場表示「不會」公布。余批市府刁難議員調閱資料；張則反駁，相關資料涉及法律程序，市府依法行政，並非阻礙監督。

余信憲表示，他日前發函市府秘書處，希望了解市府各首長宿舍水電費使用情形，卻被要求說明申請必要性。他質疑，議員本來就有監督市府預算的職責，「我只是想知道市府官員怎麼花錢，還要跟他報告必要性是什麼？」

張善政回應，市府必須依法行政，「這不是刁難」。余信憲接著問，張是否曾下令，要求他的公文必須經市長、副市長或府層級看過才能回覆？張善政回答「沒有」；余再問是否可能是局處自行揣摩上意，張說「這個我不清楚」。

余信憲隨後將矛頭轉向張善政，提到網路上有人以「新店市長」稱呼張，質疑既然外界對市長實際居住地有所討論，公開相關資料就是澄清機會，難道「水電費有什麼不可告人的秘密嗎？」要求張善政公布水電費等相關支出。

張善政回應「沒有這個必要」，並表示相關支出已有審計單位監督，應把時間花在重要市政上。余則反問，如果資料沒有問題，為何不公開讓市民檢驗？並批評張選擇拒絕，反而會讓外界對「新店市長」的質疑更深。

余信憲說，他要監督的不是市長私人生活，而是涉及政府預算與公共支出的部分；市府若認為支出沒有問題，就應坦然接受議會監督，而非增加調閱資料的行政程序。

市府秘書處回應，依桃園市政府文書流程管理作業要點，普通件公文處理時限為6個工作日，余信憲服務處9月8日發函，秘書處9月10日收文、9月17日函復，9月18日上午即送達服務處，並無拖延。

秘書處指出，依「政府資訊公開法」規定，申請政府資訊須載明內容、件數及用途，若涉及特定個人權益，應先書面通知當事人，取得對方同意。市府已提供法律允許揭露的宿舍水電費總體統計；但余信憲要求逐列提供個別宿舍資料，因涉及地址等個人資訊，須補足相關法律程序後才能提供，並非拒絕議員調閱。