【重磅快評】吳乃仁欠台糖錢沒還 民進黨別想拖過選舉

前台糖董事長吳乃仁欠台糖的錢迄今尚未全部還清，雙方一再協商。原本外界預期台糖在上周五董事會可能討論吳乃仁還款方案，但未提案，據了解，相關方案在送進董事會之前，卡在審計委員會這一關。實令外界好奇，吳乃仁方面提出的還款方案為何，連第一道公司治理程序都過不了關？頗耐人尋味。

台糖與吳乃仁的這筆帳，經最高法院判決確定後，吳乃仁等人應賠償台糖1億1796萬元，加計利息後，債權目前約1.8億元。吳乃仁已償還750萬元，絕大部分債務仍未清償。台糖今年7月曾撤回管收聲請，雙方進行協商；8月底第二次協商後，台糖表示已形成可以聚焦的方案，但具體還款方式及法律關係仍待釐清。也就是說，台糖不是沒有在追，而是追到現在，事情又回到協商的原點；協商有方案，方案又沒有進董事會討論。

巧的是，就在台糖董事會沒有討論吳乃仁還款方案的隔天，19日晚間，賴清德總統出席民進黨創黨40周年活動致詞時，一名男子突然揮舞國旗，高喊「賴清德，你言而無信！吳乃仁事件，你要下台、你要退出政壇！」隨後被現場人員架離。這雖然只是一名抗議者的行動，不能把單一事件直接等同於整體民意；但至少有一件事情很清楚，人民並沒有忘記吳乃仁欠台糖一大筆錢。

因為這不只是一樁民事債務，更牽涉國營事業資產、政治人物的責任，以及當年政治承諾留下來的後續問題。

賴總統在2013年台糖售地案爆發時，當時擔任台南市長的他召開記者會，強調自己認識吳乃仁多年，相信其人格與操守，並以激動哽咽的語氣作保，承諾若吳乃仁與被指為居間牽線的時任立委洪奇昌兩人涉及不法，他自己將退出政壇。後續發展大家也都看到了，洪奇昌被判無罪定讞，但吳乃仁最終被法院依背信罪判刑9個月定讞，服刑完畢，後續因民事賠償及追討引發爭議與社會關注。

賴總統是可以為吳乃仁掛保證，政治人物之間也可以有交情，但不能拿自己的政治信用隨意保證，既然敢保證，就要兌現自己的承諾，或即使承諾跳票，至少也該出面鄭重道歉吧。

台糖是國營事業，此事不能用「私人債務協商」的心態來看。私人債權人願意怎麼談，是債權人的選擇；但國營事業面對的是全民資產，任何還款條件都要經得起法律、公司治理及社會檢驗。所以，現在不是吳乃仁願意還多少，而是台糖認為怎樣的方案才叫合理，台糖更是在替全國人民看管荷包，不容打絲毫折扣。

吳乃仁欠台糖的錢究竟怎麼還，賴總統該如何面對過去的政治承諾，兩者都不該拖過選舉，才給人民答案。