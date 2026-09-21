卓榮泰稱對內要抵抗文化殺手 黃國昌打臉：文化部預算成長超過63%

針對行政院長卓榮泰「對內抗拒文化殺手」的說法，民眾黨主席黃國昌今天表示，文化部預算節節上升，明年度規模更達到287億元，比起7年前成長超過63.08%，堂堂總統跟行政院長在重要場合操弄假訊息、散播對立與仇恨，「所為何來，真的把人民當傻瓜嗎？」

全國文化會議昨天登場，卓榮泰在致詞時表示，在推動文化力量的同時，必須面對兩個嚴肅的挑戰，對內必須抗拒文化殺手，對外則必須抗拒外來文化入侵。現在講到文化部的關鍵字是「預算被刪除」，講到某一個立法委員的關鍵字則是「刪除文化部的預算」，「我們一定要抗拒這樣的文化殺手，大家要有信心保護自己的產業。」

黃國昌稍早在臉書發文表示，4年一度的全國文化會議昨天開幕，賴清德總統與卓榮泰毫不意外，再次以文化部預算進行認知作戰，前者聲稱「立法院大幅刪減或凍結文化部預算，令人錯愕」，後者則說「台灣現在對內面臨刪凍文化預算的文化殺手」、「現在講到文化部的關鍵字是預算被刪除」，然而這種說法根本禁不起檢驗。

黃國昌說，從前總統蔡英文第二任期開始，文化部預算節節上升，明年度預算規模更是達到史無前例的287億元，比起7年前成長超過63.08%，這個數字相比2017年編列的金額增加99億元，請問何來文化殺手之有？這些數字民進黨會不知道嗎？文化部會不清楚嗎？

黃國昌表示，民眾黨全力支持國家的文化發展，但是撒大錢卻成效不彰的「Taiwan Plus」，就連文化部長李遠都承認是災難，難道不需要檢討嗎？藝文補助淪為民進黨豢養綠友友的工具，難道不需要改善嗎？堂堂總統和行政院長在如此重要的場合操弄假訊息、散播對立與仇恨，「所為何來，真的把人民當傻瓜嗎？」