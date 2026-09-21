快訊

亞運體操／難度分算錯差點錯過鞍馬決賽 李智凱驚險挑戰3連霸

富邦人壽通訊處喋血！2人刀傷昏迷送醫 案發現場畫面曝光

對流雲系發展旺盛 3縣市大雨特報恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

川普不願台灣成美中絆腳石？牛煦庭：別再自我陶醉台美關係史上最好

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
對於紐約時報指出，川普政府官員要求台灣官員減少訪問華府智庫，國民黨立委牛煦庭表示，我國政府應誠實以對、思考解方，而不是持續自我陶醉台美關係史上最好。聯合報系資料照
對於紐約時報指出，川普政府官員要求台灣官員減少訪問華府智庫，國民黨立委牛煦庭表示，我國政府應誠實以對、思考解方，而不是持續自我陶醉台美關係史上最好。聯合報系資料照

美中領導人川普習近平將舉行會面，據「紐約時報」指出，北京持續施壓川普繼續擱置總額高達140億美元的對台軍售案，且川普政府官員也要求台灣官員減少訪問華府智庫，不願讓台灣成為推進美中關係的絆腳石。國民黨立委牛煦庭表示，我國政府應誠實以對、思考解方，而不是持續自我陶醉台美關係史上最好。

「紐約時報」報導，隨著川習會即將登場，北京施壓川普凍結總額140億美元的對台軍售案。美國國安會前中國事務主任、現為「布魯金斯研究所」資深研究員的何瑞恩（Ryan Hass）也透露，一些赴美的台灣官員曾被川普政府官員要求減少造訪華府智庫，因川普不希望台灣成為他推動對中政策目標時的障礙。

牛煦庭表示，川普的風格就是元首外交、純粹的利益交換與計算，即便對台釋出善意，恐怕也是談判籌碼。因此，只要川習談判持續進行，訪美與軍售核准都具有高度不確定性，我國政府應誠實以對、思考解方，而不是持續自我陶醉台美關係史上最好。

川普 牛煦庭 台美關係 習近平 川習會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

華府要求台灣官員少訪美！紐時：川普不願台灣成絆腳石摧毀美中關係

路透分析：美中情勢此消彼長 川普落居下風 習近平不急讓步

港媒：避免中國不滿 川普想把對台軍售拖至年底才宣布 引發擔憂

川習二會將登場 學者：恐再談到台灣並帶來震盪

相關新聞

對抗青鳥出征！殷瑋請媒體吃鬍鬚張 籲支持者回歸理性

鬍鬚張第三代日前出席台北市長蔣萬安後援會力挺遭出征，更有綠營側翼揚言拒吃，蔣今天用行動力挺中午吃鬍鬚張，而市府研考會主委殷瑋更購買了「雞魯飯便當」請媒體記者吃，也呼籲支持者回歸到善良、樸實、彼此尊重，讓店家可以安心做生意。

【重磅快評】吳乃仁欠台糖錢沒還 民進黨別想拖過選舉

前台糖董事長吳乃仁欠台糖的錢迄今尚未全部還清，雙方一再協商。原本外界預期台糖在上周五董事會可能討論吳乃仁還款方案，但未提案，據了解，相關方案在送進董事會之前，卡在審計委員會這一關。實令外界好奇，吳乃仁方面提出的還款方案為何，連第一道公司治理程序都過不了關？頗耐人尋味。

卓榮泰稱對內要抵抗文化殺手 黃國昌打臉：文化部預算成長超過63%

針對行政院長卓榮泰「對內抗拒文化殺手」的說法，民眾黨主席黃國昌今天表示，文化部預算節節上升，明年度規模更達到287億元，比起7年前成長超過63.08%，堂堂總統跟行政院長在重要場合操弄假訊息、散播對立與仇恨，「所為何來，真的把人民當傻瓜嗎？」

川普不願台灣成美中絆腳石？牛煦庭：別再自我陶醉台美關係史上最好

美中領導人川普、習近平將舉行會面，據「紐約時報」指出，北京持續施壓川普繼續擱置總額高達140億美元的對台軍售案，且川普政府官員也要求台灣官員減少訪問華府智庫，不願讓台灣成為推進美中關係的絆腳石。國民黨立委牛煦庭表示，我國政府應誠實以對、思考解方，而不是持續自我陶醉台美關係史上最好。

川普點名智庫捐款爭議 點破台灣外交風險控管嚴重斷層

美國總統川普公開點名台灣駐美代表處資助「反川智庫」，台中市長盧秀燕今天在議會答詢時直言「這非常嚴重」，並喊話中央應於9月24日「川習二會」前立即召開國安會議。這番發言表面上是地方首長答詢外交議題，實質上卻刺中了執政當局最脆弱的盲點：面對川普個人化、情緒化的強人政治，台灣的外交風險控管顯然出現了嚴重斷層。

郭再彬再爆涉假契約詐貸案 民眾黨團：公共工程淪綠營權貴「0元購」

民進黨前中執委郭再欽先前被台南地方法院裁定撤銷科技設備監控引發質疑，今再傳涉入拿假契約向銀行詐貸案件。民眾黨立委洪毓祥今天說，郭再欽不只在農地動手腳，還將爐渣地轉售同夥蔡清旭，進而讓對方持假契約向銀行詐貸，公共工程被綠營權貴拿來「0元購」，司法體系卻不動如山。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。