川普不願台灣成美中絆腳石？牛煦庭：別再自我陶醉台美關係史上最好

美中領導人川普、習近平將舉行會面，據「紐約時報」指出，北京持續施壓川普繼續擱置總額高達140億美元的對台軍售案，且川普政府官員也要求台灣官員減少訪問華府智庫，不願讓台灣成為推進美中關係的絆腳石。國民黨立委牛煦庭表示，我國政府應誠實以對、思考解方，而不是持續自我陶醉台美關係史上最好。

「紐約時報」報導，隨著川習會即將登場，北京施壓川普凍結總額140億美元的對台軍售案。美國國安會前中國事務主任、現為「布魯金斯研究所」資深研究員的何瑞恩（Ryan Hass）也透露，一些赴美的台灣官員曾被川普政府官員要求減少造訪華府智庫，因川普不希望台灣成為他推動對中政策目標時的障礙。

牛煦庭表示，川普的風格就是元首外交、純粹的利益交換與計算，即便對台釋出善意，恐怕也是談判籌碼。因此，只要川習談判持續進行，訪美與軍售核准都具有高度不確定性，我國政府應誠實以對、思考解方，而不是持續自我陶醉台美關係史上最好。