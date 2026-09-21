郭再彬再爆涉假契約詐貸案 民眾黨團：公共工程淪綠營權貴「0元購」

民進黨前中執委郭再欽先前被台南地方法院裁定撤銷科技設備監控引發質疑，今再傳涉入拿假契約向銀行詐貸案件。民眾黨立委洪毓祥今天說，郭再欽不只在農地動手腳，還將爐渣地轉售同夥蔡清旭，進而讓對方持假契約向銀行詐貸，公共工程被綠營權貴拿來「0元購」，司法體系卻不動如山。

民眾黨立法院黨團上午舉行「違法轉包、假合約詐貸！綠營權貴零元購」記者會，洪毓祥表示，郭再欽因為學甲爐渣案被判刑8年，過去還將爐渣地轉售給同夥蔡清旭，進而讓對方持假契約向銀行詐貸，而蔡清旭過去也曾經將曾文水庫清淤工程違法轉包，當時同樣向銀行詐貸成功，結果行政部門與司法單位竟然無動於衷。

洪毓祥指出，曾文水庫抽泥作業第三期標案在2018年決標，原本契約金額4.28億元，後續再擴充至1.63億元，總抽泥量510萬噸，當時由蔡清旭擔任負責人的鴻欣營造得標。然而，鴻欣營造違反採購契約白紙黑字明定「不得轉包」相關規定，不僅將主要工作轉包給宸峰工程，而宸峰再轉包晉立、晉昌、晉誠等三家公司施作，獲取違法暴利。

洪毓祥說，根據勞務採購契約，如果廠商違反規定，主管機關得解除、終止契約或沒收保證金，並且得要求損害賠償，結果行政法院已經明確認定鴻欣營造轉包違反「政府採購法」第65條規定，同時民事官司二審也認定鴻欣營造拿假合約向銀行詐貸，行政機關依然毫無作為。

洪毓祥還說，從2018年10月開工到2022年7月，將近3年9個月的時間，從分期付款、工作日誌、施工材料到人員資料，經濟部都沒有察覺異狀。

洪毓祥質疑，鴻欣營造的得標價是清淤每噸65.5元，經過層層轉包，實際每噸清淤成本僅10元，而轉包公司和承包公司還有明顯借貸關係，蔡清旭更向法院自證「造假契約只是為了向銀行取得融資」，這個重要的公共工程牽涉不當金流流動，到底牽扯多少虛偽不實、多少造假？

民眾黨高雄市議員參選人林于凱表示，這個案子就是法院認證的「零元購」，就連經濟部都確認有違法事實，當事人也親口承認非法承攬，然而台南地檢署至今完全沒有動作，台南地方法院還為郭再欽大開後門，撤銷科技監控放任其在外逍遙，請問還要讓人如何相信司法？

林于凱直言，民進黨在台南果真「喊水ㄟ結凍」，擺明告訴人民「只要有靠山就可以胡作非為、不受司法監控」，民眾黨呼籲檢調盡速啟動偵辦。