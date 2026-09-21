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青鳥出征 王鴻薇：民進黨作風是濫傷無辜也不道歉

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。聯合報資料照
國民黨立委王鴻薇。聯合報資料照

鬍鬚張董事長張永昌之子張耀升出席台北市長蔣萬安大安區後援會成立大會，引發民進黨支持者揚言抵制。國民黨立委王鴻薇表示，「典型的沈伯洋式出征極端文化」，在這場台北市選舉短短幾個月已經數度失控，且濫傷無辜但絕不道歉，這就是民進黨一貫的作風。

王鴻薇表示，青鳥側翼為了沈伯洋去出征鬍鬚張，這件事情只要沈伯洋出來約束就可以平息了，沒想到竟然對沈伯洋來說這麼難。

王鴻薇提到，饒河街夜市東發號事件，蔣萬安對店家送暖；她和國民黨立委徐巧芯也都呼籲不需要出征店家，這是任何「正常」政治人物的做法，去對比沈伯洋捨不得這些仇恨停下來，高下立判。

王鴻薇說，這是「典型的沈伯洋式出征極端文化」，這場台北市選舉，短短幾個月，已經數度失控。比如先前韓國啦啦隊女孩李多慧拍攝北市府宣傳片與蔣萬安同框被青鳥出征；一名大學新生發文分享宿舍照片環境優質，讓沈伯洋競總主委吳思瑤宣傳是自己推動。學生僅回覆「我沒有想要我的貼文有政治謝謝」就遭青鳥側翼攻擊，還說他是「民主富二代」不知感恩，對其出征禍及家人，自始至終吳思瑤沒有制止。

王鴻薇也說，日前台北捷運月台上，市民打開筆電，結果螢幕上的畫面被一旁的青鳥偷拍，民進黨立委林楚茵稱這是對岸在蒐集情資；結果警方證實男子只是在學習投資理財課程。翻車的林楚茵沒有道歉，陸委會副主委梁文傑還說「個人覺得沒有什麼不好，提高警覺是重要的」。

青鳥 王鴻薇 民進黨 台北市選舉

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