最高行政法院批黨產會「有失素養」　王鴻薇：林峯正早該下台

針對黨產會主委林峯正質疑國民黨舊中央黨部、國發院土地及大孝大樓等三案判決，最高行政法院直指，黨產會「有失行政機關應尊重法治的基本素養」。國民黨立委王鴻薇表示，林峯正早該知所進退。她要求林峯正立刻下台，以示負責，因為林峯正在位多一天，就是讓司法蒙塵多一天。

王鴻薇表示，最高行政法院作出判決，林峯正竟然試圖用行政干預司法。非常罕見的是，最高行政法院直接打臉林峯正，法院根據證據作出判定，不要拿轉型正義等政治性語言，強求最高行政法院如黨產會之意。

王鴻薇指出，林峯正想出征最高行政法院，結果卻被最高行政法院打臉，林峯正早該知所進退。黨產會已經沒有任何業務了，現在卻拿著納稅人的錢坐享高薪，然後做出這麼丟臉的事情。因此，她要求林峯正立刻下台，以示負責，「林峯正在位多一天，就是讓司法蒙塵多一天。」