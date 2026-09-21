國慶小物開箱！ 磁吸保溫瓶、迷你燈箱

115年國慶紀念品21日開箱！慶籌會大會處處長羅正杰表示，今年紀念品延續「晶片矩陣」雙十主視覺，共有結合手機支架功能的磁吸保溫瓶、首度推出的主視覺迷你燈箱，以及以臺灣米製作的梅花米餅，並將於臉書舉辦抽獎活動，抽出50名幸運民眾贈送國慶紀念品。

保溫瓶結合手機支架

羅正杰指出，今年國慶以「中華民國生日快樂」為主題，核心精神為「TAIWAN TOGETHER AS ONE」，各項紀念品運用國旗顏色及漸層光影等設計元素，將國慶意象融入日常用品，展現臺灣的科技創新與多元活力。

在設計上，不鏽鋼磁吸保溫瓶由臺灣在地廠商製作，採用304不鏽鋼，結合磁吸手機支架功能，除日常飲水外也可固定手機使用。首度推出的主視覺迷你燈箱，則將「晶片矩陣」雙十圖樣轉化為桌面擺設及小夜燈，點亮後呈現國慶主視覺的漸層光影效果。

臺灣米製梅花米餅

今年紀念品也融入臺灣特色米食，國慶梅花米餅以100%臺灣米製作，採梅花造型並加入草莓呈現粉紅色澤，以非油炸製程呈現臺灣米食新風貌。禮賓袋內另備有國慶貴賓帽、紀念雙色口罩、主視覺徽章、紋身貼紙、小國旗及濕紙巾等。

羅正杰說明，為讓無法出席國慶大會的民眾也有機會獲得紀念品，慶籌會於「中華民國讚國慶」臉書粉絲專頁舉辦抽獎活動，抽出50名幸運民眾。民眾只要追蹤粉專、公開分享活動貼文並標註2位朋友即可參加，活動截止日期為9月30日中午12時。

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