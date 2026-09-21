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川習二會台海無新宣示 學者認不會有大交易

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對川習會對台海議題的著墨，學者張五岳認為，台海議題不會有重大表態與大交易。Photo by 呂翔禾／台灣醒報
針對川習會對台海議題的著墨，學者張五岳認為，台海議題不會有重大表態與大交易。Photo by 呂翔禾／台灣醒報

川習會是例行性的大國管控衝突，因此這次在台海議題上，我認為不會有大交易！」學者張五岳21日在研討會如此指出，但中國對台政策有更多元的現象；學者邱師儀認為，除了美中關係要管控風險，台美關係也要，還是要小心美國總統川普對台發言，還有140億軍購的後續。

經貿議題最優先

兩岸政策協會與淡江大學兩岸關係研究中心21日舉行「川習再會：中美競合新局與台海情勢前瞻」座談會，邀請專家學者評論24日的美國總統川普與中國國家主席習近平在華府的碰面。淡江兩岸關係研究中心首席顧問張五岳分析，5月份中國有主場優勢，但9月份沒有，且兩岸關係目前也處於平穩，他認為此次川習會主要是川普要爭取選民支持的場合。

「但對台軍售、總統賴清德過境美國與高階官員訪台就會受限！」張五岳表示，中國也要為國內的五中全會進行鋪墊。他觀察說，此次川習會前，雙方外交與經貿高層會先開會前會，外交代表只有通話，但經貿代表國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特卻是實體會面，因此此次川習會重點會是在經貿。

對台政策複合化

張五岳認為，美中在關稅與貿易議題會繼續延宕，因為美國尚未公布301條款有關產能過剩的關稅，這個中國一定會被課徵；至於在科技管制上，稀土問題會取得一定的共識、避免惡化；由於美國不希望中國投資，因此重點還是看採購的成果，是否能帶給川普認為有「大勝利」的結果。

「但台海議題應該不會談太多！」張五岳表示，中國還是會強調，但雙方應該不會有新的重大宣示與交易，但美中關係和緩並不代表台海關係和緩，近來中國對台政策包括外交戰、法律戰、政治、灰色地帶與融合發展都還在推動，顯示台海議題北京更希望能操之在己，採取「軟硬兩手」的複合型策略。

注意川普脫稿發言

東海政治系教授邱師儀則認為，如今是美中風險管控的冷和平，但過去10年來並沒有看到有效管控分歧的機制，但近來川普與習近平多次碰面，但雙方摩擦還是很多，因此是「建設性的戰略穩定」。但他認為，5月川習會對台軍售問題，川普與習近平談多深並不好說，但可能已經違反「六項保證」，且140億美元的軍購也受到拖延。

「還是要注意川普是否會脫稿演出！」邱師儀表示，川普過去對台積電、台灣的發言有跡可循，雖然軍購未來可能會打散，但實際的意義與當初承諾的就有差別。他也提醒說，美中關係之間要風險管控，但台美關係也要，川普可能會希望台灣不要過度挑釁兩岸，但台灣並非改變現狀者，對於川普的發言要做好準備。

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