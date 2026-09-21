美中控管衝突程度不同 台灣要強化國防

「美中關係與台海議題恐將脫離，台灣要強化不被交易的戰略價值！」學者趙文志21日在座談會上表示，自從裴洛西訪台後，中國對台政策更加主動，台灣民意如何走向對中國政府來說沒那麼重要，台灣要很注意；學者陳建甫則說，台灣若要降低被交易的風險，就要強化國防與韌性。

美中在管控競爭

兩岸政策協會與淡江大學兩岸關係研究中心21日舉行「川習再會：中美競合新局與台海情勢前瞻」座談會，邀請專家學者評論24日美國總統川普與中國國家主席習近平的「川習二會」。中正戰略暨國際事務研究所教授趙文志表示，川普的對中政策其實與前任拜登相同，都是「該競爭的時候競爭，該合作的時候合作」。

趙文志指出，包括伊朗與俄烏戰爭，川普都瞭解到若不是背後有中國，伊、俄兩國無法撐這麼久，因此有些問題可以與中國競爭，有些可以從中國身上獲得好處，但有些就要與中國合作，例如波音、農產品採購可以從中國獲得好處，但AI與半導體等美國高度領先的產業，就會對中國施加禁令，可是稀土就要與中國談判。

美中不能犧牲我利益

「台灣需要思考我們在哪個位置！」趙文志說，美中競爭大趨勢雖然很難改變，但目前似乎由川普建立的個人化穩定，與習近平相當交好、大力稱讚他，如果不是個人化的互動機制，而是上升到戰略層級，台灣就要注意被擺在哪裡，而接下來的APEC與G20川普與習近平都可能再會面，他提醒政府要注意美中是否有形成制度性互動。

「不能把華府與北京的握手次數作為評斷我國是否安全的指標！」趙文志提醒，美中過度和解對台灣不利，容易有「疑美論」產生，但若過度競爭又擔心擦槍走火將台灣拖下水，我方要努力讓台灣不會在美中關係在和解與衝突之間，以犧牲台灣利益作為交換。他也說，兩岸問題目前與美中脫離，中國對台施壓仍多，台灣要強化不被交易的戰略價值。

強化國防韌性與矽盾

淡江陸研中心主任陳建甫認為，要注意川普在經貿上的讓步，是否會影響台灣與美國在國會與政府之間的關係，還有台灣的關稅問題。他認為台灣若要降低被交易的風險，就要強化國防韌性、矽盾，還有與第一島鏈友盟國家的互動，但也不要將美中峰會的結果看得太重，而是注意美中競爭的邊界與議題。

兩岸政策協會理事長譚耀南則說，川普今年5月就台灣議題在受訪時的公開說法，至今沒有再次表述，也缺乏具體行動，目前看不出華府準備對北京就台灣議題上的表述，做出具體會贏或發生重大改變的跡象。

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