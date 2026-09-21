川習會前美點名台灣資助反川智庫 盧秀燕：很嚴重籲速開國安會議

美國總統川普公開點名台灣駐美代表處資助「反川智庫」，台中市議會今（21）日進行市政總質詢，國民黨市議員朱元宏質詢指出，台中市長盧秀燕如何看待美國總統點名台灣一事，以及目前美中台三角關係對台灣外交與國安局勢的影響。盧秀燕對此直言，美國政府這項指控「非常嚴重」。川習會在即，應即召開國安會議，商討影響，不要讓人家美中以為台灣不在意！

朱元宏說，盧秀燕曾在立法院國防外交委員會任職多年，對外交事務具敏銳度，詢問盧人民關切的議題。

盧秀燕強調，美國是大國，更是近八十年來協防台灣、幫助台灣最重要的國家，「應該是第一名」，雙方關係極為密切。一旦得罪美方並引來如此嚴厲的批評，不僅無利於外交，更會直接對國家安全造成致命衝擊。

「如果我們跟中國關係惡劣，又得罪了美國，那台灣何以立足？何以安全？」盧秀燕神色凝重表示，這是她當前最為擔心的事。她指出，自己深受國家栽培，作為資深政治人物有義務站出來發聲，日前她便曾提出警訊，希望中央政府能高度重視並趕快修補台美關係，否則對台灣發展將大為不利。

盧秀燕更進一步警示，月底「川習二會」即將登場，全球密切關注。面對美國政府如此嚴厲的警訊，中央政府不能搞不清楚狀況或不在乎，否則會讓美中兩方接收到「台灣不在意」的錯誤訊息，甚至導致國內人心惶惶。

針對即將到來的川習會，盧秀燕呼籲中央政府應「馬上召開國安會議」，進行經貿、外交及國家安全等相關國安模擬演練，做好各項應變準備，對內安撫民心、對外展現積極態度，說明台灣已掌握局勢並積極修補關係，絕不能將此重大危機「不當一回事」。