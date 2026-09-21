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卸任前是否訪美？ 盧秀燕：三個原因評估中

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，目前有多個國家邀請出訪，包括美國在內都在評估中。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕表示，目前有多個國家邀請出訪，包括美國在內都在評估中。記者陳秋雲／攝影

國民黨議員朱元宏在議會質詢，關注台中市長盧秀燕在卸任前是否有訪美出訪計畫。盧秀燕答覆，目前收到包含美國在內的多個國家熱情邀請，但考量時間分配、市政工作與輔選任務，目前相關行程仍「在評估中」，尚未最終敲定。 

盧秀燕指出，非常感謝來自許多國家的盛情邀請，且大家都相當希望她能在最後任期內撥空出訪。

不過，在決策時必須謹慎考量三大關鍵要素：一是時間充足性與市政承諾，最後不到3個月的任期，她更希望將時間與精力優先獻給台中，全力推進各項市政建設與服務。 

另大選輔選與地方需求，因應年初大選，包含台中在地立委、議員及各地民代的輔選邀約，以及外縣市的熱情邀請「多增不減」，時程相當緊湊。 

最後效益最大化，若在有限的時間內安排出訪，必須思考去哪裡才能為台中及外交達成最大的實質效益。 

朱元宏說，近期美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）多次造訪台中，與台中市政府互動頻繁，引發外界對台美交流及出訪規劃的強烈關注。對此，盧秀燕強調，包含美方及其他國家的相關邀請與交流都很頻繁，市府團隊會持續綜合評估，若有確定的出訪行程，會再向大眾說明。

盧秀燕 訪美 出訪

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