黨產會敗訴主委質疑法院判決 游顥：只准贏不准輸的政治傲慢

針對黨產會主委林峯正質疑國民黨舊中央黨部、國發院土地及大孝大樓等三案判決，最高行政法院批評，黨產會「有失行政機關應尊重法治的基本素養」。國民黨立委游顥表示，黨產會這樣的作法已經不是轉型正義，而是「只准我贏、不准我輸」的政治傲慢。他也質疑，黨產會如果連自己主張的案件都拿不出足夠證據，憑什麼要求法院替民進黨的政治立場背書？

游顥表示，黨產會自己舉證失敗、官司打輸，現在竟然反過頭來批判法院，這已經不是轉型正義，而是「只准我贏、不准我輸」的政治傲慢。連最高行政法院都忍不住公開重話批評，指黨產會欠缺尊重法治的基本素養，這句話其實已經講得非常清楚，司法如果只能接受政府想要的答案，那還叫司法嗎？

游顥指出，民進黨執政這麼多年，不能一邊高喊司法獨立，一邊只要法院判決不合己意，就質疑法院、攻擊法官。他認為，轉型正義不是行政機關凌駕法院的尚方寶劍，更不是證據不足時拿來補洞的政治口號。賴清德政府真正該做的，不是教法院怎麼判，而是先回答一個最基本的問題：黨產會如果連自己主張的案件都拿不出足夠證據，憑什麼要求法院替民進黨的政治立場背書？