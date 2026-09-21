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洪申翰赴陸參加APEC部長會議 洪毓祥：民進黨雙標習慣隨時切換

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
勞動部長洪申翰（右）昨天從桃園國際機場搭機前往大陸江蘇南京，準備出席於21日召開的「亞太經濟合作組織」（APEC）人力資源發展部長會議（HRDMM），面對守候記者的詢問，洪申翰揮手致意並表示「大家辛苦了」，並未另外發表談話。記者葉信菉／攝影
勞動部長洪申翰（右）昨天從桃園國際機場搭機前往大陸江蘇南京，準備出席於21日召開的「亞太經濟合作組織」（APEC）人力資源發展部長會議（HRDMM），面對守候記者的詢問，洪申翰揮手致意並表示「大家辛苦了」，並未另外發表談話。記者葉信菉／攝影

勞動部長洪申翰到中國大陸參加APEC會議，民眾黨立委洪毓祥今天表示，台灣跟對岸的關係，本來就是既競爭也可以合作，因為沒有溝通跟對話，就無法消弭可能引發的爭端，然而民進黨早已雙標習慣，「我們調整好自己的腦袋，配合民進黨隨時切換。」

洪申翰昨天從桃園機場搭機前往中國大陸，參加今天在南京舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）人力資源發展部長會議（HRDMM）。國民黨立委李彥秀今天說，民進黨有「一石二鳥」的選舉考量，如果遭到打壓或穿小鞋，立刻可以轉化為選舉的政治相罵本；如果順利與會，也可以向綠營支持者及中間選民宣傳「民進黨」有能力處理兩岸關係。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，洪毓祥受訪時表示，台灣跟對岸的關係，本來就是既競爭，但是也可以合作或溝通，「我覺得溝通很重要，當然國防自主也很重要，但是這兩個東西絕對不是零跟一」，而是雙方在基本的尊重底下，保持友善溝通跟對話，因為沒有溝通跟對話，就不會促進彼此了解、消弭可能引發的衝突或爭端。

洪毓祥說，除了軍火商以外，沒有人希望戰爭，然而民進黨早已雙標習慣，在野黨參加就是受中共指使、中共同路人，執政黨參加就是遵守國際禮儀，只是今年剛好由大陸主辦APEC會議，「同樣的東西隨便他們說，大家也都習以為常，我們調整好自己的腦袋，配合民進黨隨時切換。」

此外，川習二會本周將在美國登場，美國總統川普近日再度點名「愚蠢的總統讓晶片產業跑到台灣」，也讓外界好奇政府如何因應美方相關言論。

洪毓祥表示，在民進黨政府的大外宣底下，台美關係一定是史上最好，現在看起來的確堅若磐石，「我們不只擴大對美投資，油氣油管、天然氣的採購都反映在追加預算」，美國同時也強烈建議台灣國防開支要提高到GDP的5%，這些都是民進黨政府想要展現跟美國友好的一面。

不過，洪毓祥也說，針對川普不友善台灣的言論，總統府及行政院至今沒有義正嚴辭地回應，「連中華民國總統賴清德的名字都講不出來，我們就應該嚴正抗議」，工研院當年受政府委託跟美國公司技術轉移，國發會檔案管理局就把檔案調出來，然後再名正言順地刊登在國外媒體，「經過50年半導體技術的努力，怎麼會是偷呢？」

洪毓祥表示，美國人自己不屑的東西，後來被台灣人發揚光大，「我們的工程師賣肝，日以繼夜地工作，這些東西的成果，為什麼要被人家污蔑成是小偷？莫名其妙」，民進黨政府必須嚴正表達立場，而不要事事跪美，現在就應該為台灣人民發聲，不要再忍氣吞聲。

洪毓祥也說，美國與中國領導人談判，必定是他們基於雙方的利益，台灣絕對要嚴守自己的立場，「不要到時候一味地跪美，然後又被人家作為美中談判當中，美國跟中國修補關係的籌碼，這是台灣政府要嚴防戒之。」

洪申翰 洪毓祥 APEC

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