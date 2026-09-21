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【重磅快評】特任官奇葩林峯正批法院是江郎才盡了？

聯合報／ 主筆室　
黨產會主委林峯正稱，最高行政法院針對國民黨舊中央黨部等三案判黨產會敗訴，讓這些黨產脫產後的利潤成為合法財產，最高行假日發新聞稿澄清，聯合報系資料照片
黨產會主委林峯正稱，最高行政法院針對國民黨舊中央黨部等三案判黨產會敗訴，讓這些黨產脫產後的利潤成為合法財產，最高行假日發新聞稿澄清，聯合報系資料照片

秋節前的假日，行政院黨產會主委林峯正和最高行政法院激烈交鋒。林在學術研討會中針對國民黨舊中央黨部等3案敗訴，質疑法院判決讓不當黨產成了合法利益，最高行政法院不久回擊，強調法院不能憑轉型正義之名行違法裁判之實；林是律師出身，出掌黨產會的任務是透過法律手段取回不當黨產，最後卻砲轟法院，是江郎才盡了嗎？

林峯正確為民進黨內的奇葩，總統直選以來，在歷任內閣首長中，林已打破多項紀錄，他可以說是台灣民主化以來「單一職務任期最長的特任官」，年紀不大，卻是內閣最有名的「長青樹」。 

林峯正2017年接替顧立雄出任黨產會主委至今，任期之長「睥睨群雄」。扁政府時期的僑委會委員長張富美的任期為7年8個月，當時已被封為「內閣長青樹」，但如今已被林大幅超越。蘇貞昌雖為直選後任期最長的閣揆，但也僅4年17天，即使二度組閣，兩次閣揆任期加總也不過5年4個月餘，更是差林一大截。 

但要論KPI，林峯正的成績單還真是難看。顧立雄任期雖僅一年，但他完成關鍵任務，直接決定了未來「千億規模」的目標，上任就將矛頭對準中投與欣裕台公司，並開闢附隨組織戰場，確立調查中廣、中影、婦聯會、救國團的法律戰略，林峯正接棒後投入法律攻防。 

如今黨產會邁入第十年，總該要做個總結或小結。根據黨產會統計，追討成功的黨產包括轉帳撥用案6.8億元，中投、欣裕台股權移轉國有案，救國團及救總附隨組織案，黨產會均勝訴確定，確定收歸國有金額累計182.2億元，另，中華救助總會35筆不動產已收歸國有；從救總收回的辦公大樓一年可收租4000萬元。

從絕對值來看，破百億的金額不能說不亮麗，但若從KPI達成率來看則不到目標兩成，難謂達標，這也恐怕是「萬年主委」林峯正在舊中央黨部等3案敗訴多時之後，又在研討會猛批法院的原因；林峯正如果不罵罵法院，豈不能反證黨產會執行不力？已無存在價值？黨產會如何走向下一個十年？

林峯正上任之初就說，他最大的希望是消滅黨產會。但黨產會非但沒被消滅，預算反而逐年遞增，2023年編5015萬元，2024年5061萬元、2025年5250萬元，今年再增至5312萬元，實在看不出有要林主委有要消滅黨產會的意思。 

其實，黨產會已無案可查，只剩訴訟業務，法務部是國家的法律代表機關，除了行政執行署，還有法律司，打官司就是日常，又可以省下黨產會年逾5000萬元的公帑，更可一圓林峯正消滅黨產會的願望，何樂而不為？

說到底，司法不未「虧欠」林峯正，黨產會官司中有贏有輸，不然也不會拿回中投、欣裕台，當時林峯正也沒有多說法院好話，僅定調「這是國家應有的法律秩序回復」；最近舊中央黨部等3案官司打輸了，法官何嘗不是「回復國家應有的法律秩序」？

根據黨產條例第5條第2項，如果財產在2016年條例公布前就已轉手，除非有隱匿不申報的情形，否則要追徵，黨產會必須舉證國民黨當年取得時是「無償」或「交易時顯不相當之對價」，但國民黨偏偏舉證有對價支付，換了誰當法官，都只能做出相同判決。

黨產會無力舉證，再來罵法官想傳遞的什麼價值？最高行政法院罕見發文批黨產會身為訴訟當事人，卻在敗訴後藉由學術研討會發表帶有強烈主觀色彩的質疑，不僅有失行政機關應尊重法治的基本素養，更嚴重破壞權力分立分際，這是何等沉重的反擊！這次法院沒有判決，但新聞稿卻是林峯正不適任的終局判決。

轉型正義 中央黨部 內閣

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