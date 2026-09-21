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影／黨產會敗訴主委批法院判決 陳以信：轉型正義不能凌駕司法

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信（圖）今天接受媒體記者聯訪時表示，黨產會打輸官司竟反過來指責法院，轉型正義不能凌駕司法，更不能成為干預司法的尚方寶劍。記者許正宏／攝影
國民黨文傳會主委陳以信（圖）今天接受媒體記者聯訪時表示，黨產會打輸官司竟反過來指責法院，轉型正義不能凌駕司法，更不能成為干預司法的尚方寶劍。記者許正宏／攝影

黨產會主委林峯正日前在學術研討會中指稱，最高行政法院針對國民黨舊中央黨部等3案判黨產會敗訴，質疑法院判決讓不當黨產成了合法利益。最高行政法院發布新聞稿反駁，強調法院不能憑轉型正義之名行違法裁判之實。對此，國民黨文傳會主委陳以信今天接受媒體記者聯訪時表示，黨產會打輸官司竟反過來指責法院，轉型正義不能凌駕司法，更不能成為干預司法的尚方寶劍。

行政院黨產會主委林峯正日前在學術研討會中指稱，最高行政法院針對國民黨舊中央黨部、國發院土地及大孝大樓等3案判黨產會敗訴，質疑法院判決讓不當黨產成了合法利益，相關言論經媒體報導引發關注，最高行政法院更是罕見發布新聞稿嚴正澄清，強調法院不能憑轉型正義之名行違法裁判之實。

國民黨文傳會主委陳以信今天受訪時指出，國民黨主席鄭麗文早已表明，依法取回遭追徵黨產，是為優先清償債務、解決黨工退休金，剩餘捐作公益。他強調，司法不該是任何政黨的附隨組織，行政機關對判決不服更應循法律制度救濟，而不是以政治語言質疑判決。黨產案件就讓證據與法律說話，林峯正應尊重司法判決，不要以轉型正義之名行政治凌駕司法之實。

轉型正義 陳以信 黨產

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