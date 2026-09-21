影／鬍鬚張3代挺蔣遭抵制 蔣萬安：有人負責出征、我負責吃滷肉飯

台北市長蔣萬安今天上午視察南港生技隧道暨生技路通車前道路交通系統，針對鬍鬚張接班人張耀升日前出席蔣萬安大同區後援會活動、表態支持後，引發部分網友揚言抵制一事，蔣萬安表示「有人負責到處出征，我就負責吃滷肉飯」，並強調會身體力行表達支持。

蔣萬安表示，今天一定要講，如果有人因為支持蔣萬安就要被「出征」，「這是撕裂社會、製造仇恨」，他相信絕大多數台灣民眾不會認同。事件延燒之際，鬍鬚張公司20日也發布聲明表示，張耀升參與相關活動是以公司同仁「個人身分」參與的私人活動，並非代表鬍鬚張公司或品牌立場；公司強調將持續專注餐飲本業、食品安全及服務品質，也希望外界不要將個人行程與企業立場直接連結。對於媒體追問是否會在今天中午前往鬍鬚張吃滷肉飯、以行動力挺，蔣萬安回應「大家拭目以待」。

蔣萬安上午視察的南港生技隧道暨生技路即將通車，市府表示該隧道是台北市首座兼具人本、交通、防災、景觀及永續特色的新式隧道。

台北市長蔣萬安（中）上午視察生技隧道暨生技路通車前道路交通系統，實地走入體驗人車分道的設計。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安（中）上午視察生技隧道暨生技路通車前道路交通系統，談到有人發起抵制鬍鬚張時表示，「有人負責到處出征，我就負責吃滷肉飯」，並說自己會身體力行表達支持。記者余承翰／攝影

生技隧道暨生技路通車前道路交通系統採用人車分道設計，全長約824公尺，其中716公尺是隧道，通車後將大幅縮短研究院路至南港車站的交通時間。記者余承翰／攝影

生技隧道暨生技路通車前道路交通系統採用人車分道設計，全長約824公尺，其中716公尺是隧道，通車後將大幅縮短研究院路至南港車站的交通時間。記者余承翰／攝影