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中油董事示警明年恐聲請破產 蔣萬安喊話民進黨：正視問題回歸國政

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午視察生技隧道暨生技路通車前道路交通系統。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安今天上午視察生技隧道暨生技路通車前道路交通系統。記者余承翰／攝影

中油財務體質持續惡化，有中油董事示警，目前負債比已達約93%，若國際能源價格持續高漲，明年中油恐面臨「資不抵債」，「董事會依法得聲請破產重整」。台北市長蔣萬安今也喊話民進黨政府，好好正視問題所在、回歸國政，這才是民眾期待的事。

根據中油最新預估，若天然氣維持9月價格，油價以國際原油每桶約90美元計算，則今年稅後虧損約563億元，累積虧損將達1260多億元，以中油資本額約1301億元來看，累積虧損幾乎已經吃掉整個資本額，中油董事魏慧珊示警，若能源價格持續波動、能源價格維持高檔，則116年將出現資不抵債的情形。

台北市長蔣萬安今天上午視察生技隧道暨生技路通車前道路交通系統，也被問及此事看法，蔣萬安說，中油是國營事業，不管是日常的汽柴油、天然氣，或者是一般發電、交通或產業需求的能源，這都攸關民眾日常的生活，甚至是產業的發展，還有國家整體能源的安全。

對於有董事示警，明年中油恐面臨「資不抵債」，「董事會依法得聲請破產重整」明年恐，蔣說，如果真的中油要走到破產這一步，完全是無法想像、不可思議，而且後果不堪設想，所以他還是要呼籲民進黨政府好好地正視問題的所在，回歸國政，我想這才是民眾期待的事情。

中油 蔣萬安 董事

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