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賴總統視察高雄特殊學校國家防災日應變 讚老師「大出血」演練逼真

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
今天9月21日「國家防災日演習」，賴清德總統上午至高雄市立特殊學校視察師生演練情形。記者石秀華／攝影
今天9月21日「國家防災日演習」，賴清德總統上午至高雄市立特殊學校視察師生演練情形。記者石秀華／攝影

今天9月21日「國家防災日演習」，賴清德總統上午至高雄市立特殊學校視察，了解學校如何針對身心障礙特殊學生在面對大規模地震時各項應變作為，事後致詞時稱讚校方從3樓垂直疏散至1樓安全區，以及老師扮傷患「大出血」與痛苦表情的演練很逼真。

高雄市立特殊教育學校約有126名身心障礙學生，今天921國家防災日，被教育部選定為地震避難掩護演練學校，強化學校教職員工如何在面對地震時，引導師生在接獲警報、就地掩蔽、協助疏散、建物巡檢及安撫處置有情緒障礙學生與災情蒐集等各種情況應變作為。

賴清德總統和內政部長劉世芳、教育部次長張廖萬堅特地南下高雄視察學校演練情形，立法委員賴瑞隆、許智傑也到場陪同，特殊學校校長陸奕身解說防災教育成果。

9時21分國家防災日的國家級警報響起，特殊學校師生動起來，學生頭戴保護帽、坐輪椅行動不變的學生由老師帶往操場疏散，過程中，有老師帶動唱安撫情緒，並模擬有學生受傷檢傷治療等情況。

賴總統在演練結束後致詞指出，9月21日被訂為國家防災日，主因是27年前9月21日中部發生大地震，造成重大傷亡。一方面紀念在災變中罹難的民眾，另一方面從災害中汲取教訓，設定防災日具教育與記憶雙重功能，提醒社會持續警覺災害風險，促進制度化演練與準備。

賴總統指出，每年9月21日各級學校含幼兒園會進行地震防災演練，形成全國性、規範化的防災準備，一般學校演練不易且辛苦；特殊學校因學生需求差異，演練更具挑戰，需更多人力。

賴總統說，從警報響起，老師動作非常快，保護同學安全，用椅子或其他掩蔽措施，從垂直將學生從3樓移至1樓，再移至安全地點，並稱讚老師扮演傷患「大出血」表情痛苦，演練很逼真，表示校方和師生做了萬全準備。賴總統並嘉許高雄市長陳其邁團隊對特殊教育的用心。

今天9月21日「國家防災日演習」，賴清德總統上午至高雄市立特殊學校視察師生演練後，致詞稱讚演練很逼真。記者石秀華／攝影
今天9月21日「國家防災日演習」，賴清德總統上午至高雄市立特殊學校視察師生演練後，致詞稱讚演練很逼真。記者石秀華／攝影

今天9月21日「國家防災日演習」，賴清德總統上午至高雄市立特殊學校視察師生演練情形，校長陸奕身簡報解說防災演練過程（右一藍衣者）。記者石秀華／攝影
今天9月21日「國家防災日演習」，賴清德總統上午至高雄市立特殊學校視察師生演練情形，校長陸奕身簡報解說防災演練過程（右一藍衣者）。記者石秀華／攝影

今天9月21日「國家防災日演習」，賴清德總統上午至高雄市立特殊學校視察師生演練情形。記者石秀華／攝影
今天9月21日「國家防災日演習」，賴清德總統上午至高雄市立特殊學校視察師生演練情形。記者石秀華／攝影

今天9月21日「國家防災日演習」，賴清德總統上午至高雄市立特殊學校視察師生演練情形。記者石秀華／攝影
今天9月21日「國家防災日演習」，賴清德總統上午至高雄市立特殊學校視察師生演練情形。記者石秀華／攝影

今天9月21日「國家防災日演習」，賴清德總統上午至高雄市立特殊學校視察師生演練後，致詞稱讚演練很逼真。記者石秀華／攝影
今天9月21日「國家防災日演習」，賴清德總統上午至高雄市立特殊學校視察師生演練後，致詞稱讚演練很逼真。記者石秀華／攝影

高雄 老師 賴清德

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