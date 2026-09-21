多數民意盼美中台關係等距 蔣萬安：賣「芒果乾」受傷是台灣人

美中領導人川普、習近平將會面，牽動美中台關係，本報「兩岸關係年度大調查」顯示，6成4民眾主張台灣在美中台關係中應不向任一方傾斜，甚至仍過半不滿意賴清德總統處理兩岸關係。台北市長蔣萬安今表示，過去民進黨政府一直以來就是販賣「芒果乾」，但真正受傷的是台灣的民眾。

聯合報最新兩岸關係年度大調查，5成3民眾主張兩岸永遠維持現狀；甚至六成七民眾支持推動兩岸觀光客擴大往來，六成二支持兩岸民間擴大交流。

蔣萬安今天上午視察生技隧道暨生技路通車前道路交通系統，由於今年的台北上海雙城論壇籌辦，陸委會兩度封殺上海官員，遭質疑不斷要讓雙城籌辦「穿小鞋」。

蔣今也被問到對於最新兩岸關係調查看法，蔣萬安說，大家都看得到，過去長期民進黨政府一直以來就是販賣「芒果乾」，製造對立跟仇恨，選舉的時候或許可以獲得紅利。

蔣說，但真正受傷的是台灣的民眾，總統要做的是要團結國家跟社會，讓兩岸關係降溫，而不要一再製造仇恨跟對立。