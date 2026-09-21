快訊

麥克風去哪了？謝金燕登台沒拿麥照樣有歌聲 對嘴疑雲登熱搜

美國突發安全警示！警告公民立即離開伊朗 當地恐關閉領空

聽新聞
0:00 / 0:00

多數民意盼美中台關係等距 蔣萬安：賣「芒果乾」受傷是台灣人

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午視察生技隧道暨生技路通車前道路交通系統。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午視察生技隧道暨生技路通車前道路交通系統。記者林麗玉／攝影

美中領導人川普、習近平將會面，牽動美中台關係，本報「兩岸關係年度大調查」顯示，6成4民眾主張台灣在美中台關係中應不向任一方傾斜，甚至仍過半不滿意賴清德總統處理兩岸關係。台北市長蔣萬安今表示，過去民進黨政府一直以來就是販賣「芒果乾」，但真正受傷的是台灣的民眾。

聯合報最新兩岸關係年度大調查，5成3民眾主張兩岸永遠維持現狀；甚至六成七民眾支持推動兩岸觀光客擴大往來，六成二支持兩岸民間擴大交流。

蔣萬安今天上午視察生技隧道暨生技路通車前道路交通系統，由於今年的台北上海雙城論壇籌辦，陸委會兩度封殺上海官員，遭質疑不斷要讓雙城籌辦「穿小鞋」。

蔣今也被問到對於最新兩岸關係調查看法，蔣萬安說，大家都看得到，過去長期民進黨政府一直以來就是販賣「芒果乾」，製造對立跟仇恨，選舉的時候或許可以獲得紅利。

蔣說，但真正受傷的是台灣的民眾，總統要做的是要團結國家跟社會，讓兩岸關係降溫，而不要一再製造仇恨跟對立。

蔣萬安 芒果 台灣人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美對台軍售…4成7沒信心 6成4主張與美中維持等距

星期評論／盼對話取代對峙 雙城論壇籌辦蒙陰影

搶先看！5成2不滿賴政府兩岸表現 逾6成挺雙向交流

53%主張永遠維持現狀 對賴總統兩岸政策不滿過半

相關新聞

冷眼集／以丐幫喻文化 李遠自陷矛盾

文化部長李遠昨在全國文化會議開幕致詞才說，近來文化部關鍵詞變成「預算被刪」，希望透過這次會議找到新的關鍵詞。但他長達十八分鐘的文化會議總結，有十二分鐘都在講文化丐幫、青鳥飼料等「預算被刪」議題，自己又把關鍵字對準「預算被刪」。

影／鬍鬚張3代挺蔣遭抵制 蔣萬安：有人負責出征、我負責吃滷肉飯

台北市長蔣萬安今天上午視察南港生技隧道暨生技路通車前道路交通系統，針對鬍鬚張接班人張耀升日前出席蔣萬安大同區後援會活動、表態支持後，引發部分網友揚言抵制一事，蔣萬安表示「有人負責到處出征，我就負責吃滷肉飯」，並強調會身體力行表達支持。

50萬鏟子超人離開後...光復鄉你好嗎？深入災民一年來的重生路

去年9月23日，花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決，光復鄉瞬間衝入巨量泥水，造成19死5失聯，震撼各界，50萬人次的鏟子超人不斷投入，讓光復鄉慢慢走向重生之路，一年後，採訪團隊重回當初幾近滅鄉之地，市區看似已沒了「黏人的土」，一切都在恢復生機，但是無論人或土地，傷口仍未癒合。

中油董事示警明年恐聲請破產 蔣萬安喊話民進黨：正視問題回歸國政

中油財務體質持續惡化，有中油董事示警，目前負債比已達約93%，若國際能源價格持續高漲，明年中油恐面臨「資不抵債」，「董事會依法得聲請破產重整」。台北市長蔣萬安今也喊話民進黨政府，好好正視問題所在、回歸國政，這才是民眾期待的事。

賴總統視察高雄特殊學校國家防災日應變 讚老師「大出血」演練逼真

今天9月21日「國家防災日演習」，賴清德總統上午至高雄市立特殊學校視察，了解學校如何針對身心障礙特殊學生在面對大規模地震時各項應變作為，事後致詞時稱讚校方從3樓垂直疏散至1樓安全區，以及老師扮傷患「大出血」與痛苦表情的演練很逼真。

雙十國慶紀念品「磁吸保溫瓶、迷你燈箱」開箱 抽獎辦法一次看

今年國慶大會紀念品今天亮相。國慶大會籌備會大會處處長羅正杰說，今年紀念品延續國慶主視覺設計，包括結合手機支架功能的磁吸保溫瓶、主視覺迷你燈箱，以及使用台灣米製作的梅花米餅等。同時也將於「中華民國讚國慶」臉書舉辦抽獎活動，抽出50名幸運民眾贈送國慶紀念品，讓沒能出席國慶大會的民眾，也能一同慶祝中華民國生日快樂。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。