中火拆煤 盧秀燕：中央公文到「一秒都不敢耽誤」同日發燃氣許可

中央、地方因台中火力發電廠燃煤機組拆除與燃氣機組操作許可引發的爭議，行政院17日核發2部老舊燃煤機組拆除許可告一段落。台中市長盧秀燕今天表示，市府19日收到中央公文，即使當天是假日，也「一秒都不敢耽誤」，隨即核發燃氣機組操作許可，落實「增氣一度、拆煤一部」承諾。

經濟部在中火興建2部燃氣機組，其中1部已完成試車並向市府申請固定污染源操作許可，另一部尚未試車。由於中央、地方先前已有「一比一增氣拆煤」共識，市府要求先完成2部燃煤機組拆除程序，再核發燃氣機組操作許可，雙方一度因許可程序再起爭議。

行政院17日核發中火2部老舊燃煤機組拆除許可，盧秀燕今天受訪表示，中央公文19日送達市府後，儘管是放假日，市府仍立即辦理，並在同一天核發燃氣機組固定汙染源操作許可，「說到做到」。

盧秀燕表示，市府這幾年之所以堅持「增氣拆煤」，就是為了守護民眾健康、維護中部地區民眾的「呼吸權」，也讓台中擁有更好的空氣品質。

她說，距離卸任僅剩3個多月，很高興中火拆煤、減煤這項對市民的承諾，終於走到最後一哩路，「守護人民健康，說到做到」。