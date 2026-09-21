林峯正批最高行政法院判決？綠委：屬學術討論

最高行政法院針對國民黨舊中央黨部等三案判黨產會敗訴，行政院黨產會主委林峯正近日批評法院判決，民進黨立委鍾佳濱表示，這是林峯正的個人評論，屬於學術討論，沒有挑戰判決、妨礙審判這回事。

黨產會成立至今邁入第十年，台灣教授協會日前辦研討會，邀請林峯正專題演講「細說黨產十年」；林峯正在演說中提及國民黨舊中央黨部、國發院案、大孝大樓案，黨產會訴訟都敗訴，痛批法院的判決。最高行政法院則發出新聞稿澄清，強調法院不能憑轉型正義之名，行違法裁判之實。

鍾佳濱表示，不管是哪一方的發言，都是台灣保障的言論自由和學術自由，並指出，林峯正參加學術研討會，是在討論後續的影響，屬於學術上的探討，也是他的個人評論，而最高行政法院要維護判決的正當性，表達出不同的意見，也是當然的。

鍾佳濱表示，林峯正的發言是學術討論，指任何判決都能接受社會事後的公評，沒有挑戰判決、妨礙審判這回事。鍾佳濱也認為，判決已經確立，現在正在執行中，有誰去干預司法的審判呢？