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洪申翰赴陸參加APEC部長會議 李彥秀：有一石二鳥的選舉考量

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
針對洪申翰預計參加21日在南京舉行的亞太經濟合作組織（APEC）人力資源發展部長會議（HRDMM），國民黨立委李彥秀認為民進黨有一石二鳥的考量。聯合報系資料照
針對洪申翰預計參加21日在南京舉行的亞太經濟合作組織（APEC）人力資源發展部長會議（HRDMM），國民黨立委李彥秀認為民進黨有一石二鳥的考量。聯合報系資料照

針對勞動部長洪申翰前往中國大陸南京，將出席今、明天舉行的APEC人力資源發展部長級會議。國民黨立委李彥秀表示，民進黨有「一石二鳥」的選舉考量，如果遭到打壓或是穿小鞋，立刻可以轉化為選舉的政治相罵本；如果順利與會，也可以向綠營支持者以及中間選民宣傳「民進黨」有能力處理兩岸關係。

李彥秀表示，今年五月，前行政院政務委員兼經貿談判辦公室（OTN）總談判代表楊珍妮就曾前往江蘇參加APEC（亞太經濟合作會議）貿易部長會議，洪申翰並非首位赴陸的部長級內閣官員，楊珍妮與洪申翰相繼前往中國大陸參與正式國際會議，當然對兩岸關係和緩有所幫助，但是與兩岸破冰或是官方接觸仍有相當大的距離。

李彥秀指出，民進黨政府指派部長級官員前往中國大陸參加APEC會議，有「一石二鳥」的選舉考量，如果遭到打壓或是穿小鞋，立刻可以轉化為選舉的政治相罵本，以及反中抗中的籌碼；如果順利與會，也可以向綠營支持者以及中間選民宣傳「民進黨」有能力處理兩岸關係，以部長身分前往中國大陸參與國際會議。

李彥秀說，對中共而言，不論是國際會議與賽事正式場合，遵循國際規範進行處理，避免不必要的麻煩，提升國際形象，這符合中國大陸的政經的實力，也凸顯中國大陸在兩岸與美中台關係上的自信。

李彥秀強調，兩岸關係真正的角力，將是今年11月在深圳舉行的APEC經濟領袖會議，台灣選派代表的層級。

李彥秀提到，2001年陳水扁執政時期，APEC領袖峰會在上海舉行，原本選派前副總統李元簇出席，因中共阻撓台灣首度缺席；馬英九主政時期兩岸關係和緩，由前副總統連戰與蕭萬長出席會議；蔡英文時期，分別由宋楚瑜以及張忠謀代表出席；而賴清德總統上任後，兩次會議都是由林信義出任代表，11月峰會是否繼續由曾經擔任行政院副院長的林信義代表出席，還是有機會提升「領袖代表」層級，才是兩岸關係與台灣在APEC影響力真正的考驗。

洪申翰 APEC 李彥秀

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