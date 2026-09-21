【即時短評】金庸何曾「丐幫統一江湖」 從文化丐幫看李遠的自陷矛盾

文化部長李遠在昨天全國文化會議開幕式致詞時表示，最近發現文化部的關鍵詞變成「預算被刪」，希望透過這次全國文化會議找到文化部的關鍵詞，「很多新的、充滿希望的關鍵詞」。但他聽完各界數十個文化政策建議後，長達18分鐘的全國文化會議總結，其中12分鐘都在講文化丐幫、青鳥飼料等「預算被刪」議題，自己把文化部的關鍵字對準「預算被刪」。而他用金庸小說的丐幫比喻台灣文化人，不僅引喻失誤也失當。

根據文化基本法第22條的規定，文化部應每四年召開全國文化會議，用以廣納各界意見並研議全國文化發展事務。旨在透過由下而上的全民參與，檢視國家長期的文化發展成果，並勾勒出未來的文化政策藍圖與願景。從民進黨執政以來文化部總計召開三次全國文化會議，除了文化部長參與，總統與行政院長依慣例都會參加開幕式或閉幕式。

比較這三屆的「長官致詞」。前兩屆也許因為沒有本屆「朝小野大」的問題，從總統到行政院長、文化部長的致詞都聚焦文化政策，並在總結時提出務實、具體的政策規劃。如行政院前院長林全指示文化部審慎研議評估設立青少年「文化教育帳戶」與結合數位概念的「文化卡」，文化部前部長長鄭麗君承諾一年內召開全國文化資產會議；文化部前部長李永得透露文化部正朝藝FUN券轉型努力。如今讓人津津樂道的文化幣，就是在這兩場會議中確定雛型與轉型。

然而在昨天的全國文化會議中，除了賴總統致詞算中規中矩，提到未來四個方向與政府對文化整體經費規模，卓榮泰和李遠的致詞，皆聚焦在「文化預算遭刪」，充滿濃濃政治味。而李遠身為文化部長，未提出具體政策，卻大談特談他在開幕式時希望文化部擺脫的「預算被刪」標籤。

李遠同意本屆全國文化會議議題召集人之一耿一偉把文化形容為「阿嬤」的比喻，但耿一偉可沒說「阿嬤是乞丐」，是李遠自己把「乞丐」加到「阿嬤／文化」頭上。李遠說「當你講文化人是乞丐時，其實說錯話應該道歉」，卻忘了是自己在大罷免時期拿碗出來「要飯」、加深「文化乞丐」印象；如今又再度把文化比喻為「乞丐」。

李遠認為現在台灣最大問題是對未來的「認同」不一樣，人們對於認同不一樣的人「用超過正常語言的踐踏」。但身為文化部長，面對台灣人認同的差異，該做的是「縫合」而非「撕裂」。一再地在公開場合甚至是全國文化會議提「文化乞丐」說、開玩笑「青鳥飼料是不錯的IP」，這種「超過正常語言」的幽默不但一點都不幽默，也對縫合台灣人的認同無益。

把文化／阿嬤比喻為丐幫，就是這種令人笑不出來的「幽默」。李遠要大家看金庸小說裡面，丐幫幫主是誰？他的武力有多高強？「整個金庸小說裡整個社會最大的幫派就是丐幫，最後統一江湖的也是丐幫」。

事實上，金庸小說不僅從未出現「丐幫最後統一江湖」的劇情，甚至金庸壓根反對「統一江湖」這種霸權概念。金庸小說中凡是高喊「千秋萬載，一統江湖」、企圖消滅其他門派統一江湖者，最終都是失敗或滅亡收場。

更何況，金庸小說中的丐幫幫主也不是個個都武力高強，有武力高強者如喬峰、洪七公、黃蓉，有武功平平但忠厚老實者如魯有腳，也有因為不小心拿到打狗棒，短暫坐上丐幫幫主大位的騙子楊康，還有在「雪山飛狐」中甘為朝廷賣命的范幫主。文化部長想當甚麼樣的幫主？可得好好想一想。