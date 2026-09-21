2026兩岸關係大調查／53%主張永遠維持現狀最多

關於台灣的前途，本報「兩岸關係年度大調查」顯示，今年有五成三民眾主張台灣「永遠維持現狀」，仍是最多數，三成二主張獨立，一成二主張統一；其中，主張獨立的人較去年增加七個百分點，是近十年調查的第三高。賴清德總統上任兩年多來，調查發現，不滿意賴總統處理兩岸關係表現的比率由六成三降為五成二，好評則由二成六上升至三成七。

本報自民國九十九年以來的調查顯示，民眾對台灣前途主張「永遠維持現狀」的比率介於四成五至五成七，主張獨立（包括急獨與緩獨）者介於二成四至三成五，而主張統一（包括急統與緩統）者則在一成至二成三之間。

今年調查中，有一成八民眾希望盡快獨立，一成四傾向維持現況以後再獨立，百分之四主張急統，百分之七主張緩統，五成三希望永遠維持現狀。

和歷年調查結果相比，主張永遠維持現狀者的人由去年的五成五降至五成三，較一一二年的五成七高點則減少四個百分點；主張急統和緩統的比率近八年變化不大，合計比率都在一成至一成四之間，今年調查為一成二；今年主張獨立的民眾合計為三成二，較去年增加七個百分點，與一○九年的三成五高點差距三個百分點。

調查也發現，前年賴總統剛上任時，民眾對賴總統處理兩岸關係的表現評價分歧，四成四滿意，四成三不滿意；去年調查則轉為負面評價居多，不滿意比率攀升到六成三，好評降至二成六；今年調查雖仍以負評為主，但不滿意比率降至五成二，滿意度回升至三成七。

從政黨傾向來看，國民黨與民眾黨支持者分別有八成九及八成五不滿意賴總統處理兩岸關係的表現，民進黨支持者則有八成五給予好評；無政黨傾向的中立民眾則以負面評價居多，二成九滿意，四成九不滿意，二成二無意見。

這次調查於八月卅一日至九月六日晚間進行，成功訪問了一千零七十五位廿歲以上民眾；在百分之九十五的信心水準下，抽樣誤差在正負三點零個百分點以內。調查是以台灣地區住宅電話為母體作尾數兩位隨機抽樣，調查結果依台灣地區廿歲以上人口之性別、年齡及縣市結構進行加權。