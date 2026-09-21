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冷眼集／以丐幫喻文化 李遠自陷矛盾

聯合報／ 本報記者陳宛茜
全國文化會議20日在國家圖書館舉行，文化部長李遠出席。記者許正宏／攝影
全國文化會議20日在國家圖書館舉行，文化部長李遠出席。記者許正宏／攝影

文化部長李遠昨在全國文化會議開幕致詞才說，近來文化部關鍵詞變成「預算被刪」，希望透過這次會議找到新的關鍵詞。但他長達十八分鐘的文化會議總結，有十二分鐘都在講文化丐幫、青鳥飼料等「預算被刪」議題，自己又把關鍵字對準「預算被刪」。

根據文化基本法第廿二條，文化部應每四年召開全國文化會議，廣納各界意見並研議全國文化發展事務。民進黨重新執政以來，文化部已召開三次全國文化會議，總統與行政院長依慣例都會參加開幕式或閉幕式。前總統蔡英文二○一七年有參加、二○二二年缺席。

比較這三屆「長官致詞」，前兩屆也許因為沒有本屆「朝小野大」問題，從總統到行政院長、文化部長的致詞都聚焦文化政策，並在總結時提出務實、具體的政策規畫，例如設立青少年「文化教育帳戶」，還有現在讓人津津樂道的文化幣，就是在會議中確定雛形與轉型。

昨天會中，行政院長卓榮泰和李遠的致詞，都聚焦在「預算遭砍」。李遠同意耿一偉把文化形容為「阿嬤」，但耿可沒說「阿嬤是乞丐」，李遠卻把「乞丐」加到「阿嬤／文化」頭上。李遠說「當你講文化人是乞丐時，其實說錯話應該道歉」，卻忘了大罷免時期，是自己拿碗出來「要飯」，加深「文化乞丐」的外界印象。

李遠把「文化／阿嬤」比喻為「丐幫」，更是令人笑不出來的「幽默」。金庸小說中的丐幫幫主，也不是個個都武力高強：有武力高強者如喬峰、洪七公、黃蓉，有武功平平但忠厚老實者如魯有腳，有因為不小心拿到打狗棒，短暫坐上幫主大位的騙子楊康，還有在「雪山飛狐」中甘為朝廷賣命的范幫主。四年一度的全國文化會議，機會甚為難得，文化部長卻連想當什麼樣的幫主都搞不清？

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