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2026兩岸關係大調查／川習會前的台灣民意

聯合報／ 本報記者郭崇倫

川習高峰會本周四即將登場，川普與習近平的交易，有沒有包括台灣？美國暫緩的一百四十億對台軍售，何時才會過關？在美中台關係中，台灣是被動的，無奈的心態都反映在本報的調查中。

毫無疑問的，台灣的「疑美論」此刻正在升高；根據今年三月中央研究院歐美研究所公布的民調，有百分之五十四點五的受訪者傾向不相信美國的安全承諾。只有百分之卅四的受訪者認為美國是講信用的國家，相信美國的自二○二一年後已下滑超過百分之十。

按照本報的調查，台灣民眾對美國是否會派兵協防台灣，看法反覆不定，今年認為會的，回升至百分之四十七。台灣面對大陸侵台，只有靠美國的安全承諾，而對美國的信心，只有不到一半的比率，還是令人膽戰心驚的；此外還有百分之四十七認為美國不會持續軍售台灣，這是疑美論的實證。

但比起與全球的趨勢來說，台灣還算是高的，根據華盛頓皮尤研究中心六月公布的調查，全球僅有百分之廿三的受訪民眾對川普的領導能力有信心，高達約百分之七十六的民眾表示信心不足或不信任。

台灣仍然親美，也願意相信美國會介入台海；本報調查中，美中台三角關係，台灣應該向美國傾斜的，比去年增加百分之三，到百分之廿一；可是根據新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院調查東南亞知識精英的觀感顯示，若被迫在陸美之間選邊，今年有百分之五十二傾向大陸，百分之四十八選擇美國。

疑美論高漲，根本原因在於美國對台政策左右不定；由於解放軍的實力日益強大，美國決策分為三種，其一是，傳統的戰略模糊論派，以含糊來讓兩岸各自猜測，達到最大的嚇阻效果。

問題是，大陸的所有戰略構想，都是以美國必然干涉為前提，而台灣會以自身民主為由，認定中共若武力打壓台獨，美國必然會介入，戰略模糊此刻已漸漸無效。

其二則是，戰略清晰派，即美國必須明確的警告北京，不准武力犯台，才能達到嚇阻的作用；但這一派人不大談要同時警告台灣的台獨傾向，讓北京認為美國偏向台灣，反而增加動武風險。

其三則是，美國新興孤立主義者，認為應脫離兩岸事務，以明確的不干涉取代戰略模糊，他們認為為因應中國入侵台灣，要付出過高的成本；台灣對美國「非常重要」，但並非關乎「生死存亡」的利益。

川普本人是介於戰略模糊與不要介入之間，在選舉期間，再三說：「我絕對不會跟你說，我會怎麼做」，但五月北京高峰會後卻說，「我們現在最不需要的，就是一場距離我們九千五百英里的戰爭。」

這樣模稜兩可的態度，要台灣人如何能對美國承諾不懷疑？

川習會 川習 習近平

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