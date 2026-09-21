2026兩岸關係大調查／觀光交流 逾6成民眾支持擴大往來

展望兩岸關係，本報「兩岸關係年度大調查」顯示，六成七民眾支持推動兩岸觀光客擴大往來，六成二支持兩岸民間擴大交流。

兩岸交流議題方面，今年國民黨與民眾黨先後赴大陸交流，台北與上海雙城論壇持續進行，類似的兩岸交流平台，有六成三民眾支持繼續舉辦，二成七不支持，一成無意見。觀光部分，六成七民眾支持推動兩岸觀光客擴大往來，二成八不支持，百分之五無意見。

此外，今年大陸擴大推動包括電影、藝術、體育等民間交流，我方政府則認為相關活動具統戰意涵。即便如此，仍有六成二民眾支持兩岸民間擴大交流，三成對此不支持，百分之九無意見。

其中，國民黨與民眾黨支持者分別有九成一及八成三支持兩岸民間擴大交流，民進黨支持者對此多表反對，三成支持，六成五不支持；無政黨傾向的中立民眾則多表支持，六成一支持，二成四不支持，一成五無意見。

調查還發現，民眾西進就業意願在一○七年攀升至四成三的高點後急轉直下，一○八年降至三成六，一○九至一一一年有意願者都低於三成，此後四年回升至三成以上，維持在三成至三成四之間，今年調查為三成，較去年調查減少四個百分點。

分析發現，五十至五十九歲者有意願赴大陸就業的比率維持三成六，西進就業意願高於其他世代；廿至廿九歲者在一○六至一○七年時願意前往大陸就業的比率超過五成，此後逐年下滑，今年西進就業意願降至一成以下。

此外，願讓子女到大陸唸書的人近七年都維持在二成八至三成二間，今年調查為三成；至於願意搬到大陸定居的比率近八年都在百分之七至一成二之間，今年調查為一成一。

這次調查於八月卅一日至九月六日晚間進行，成功訪問了一千零七十五位廿歲以上民眾；在百分之九十五的信心水準下，抽樣誤差在正負三點零個百分點以內。調查是以台灣地區住宅電話為母體作尾數兩位隨機抽樣，調查結果依台灣地區廿歲以上人口之性別、年齡及縣市結構進行加權。