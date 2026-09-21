2026兩岸關係大調查／陸委會：支持不涉政治交流

針對民眾對賴清德總統兩岸政策好評率升高，以及目前仍有逾半民眾不滿意賴總統的兩岸政策表現，同時有逾六成的民眾支持擴大兩岸民間交流及觀光往來，陸委會回應表示，政府依台灣主流民意推動兩岸政策，致力維持台海和平穩定現狀，堅定捍衛國家主權及自由民主體制；支持對等尊嚴、合於規範、健康有序，且不預設任何政治前提之兩岸交流。未來會持續掌握民意趨勢，作為政府施政參考。

本報調查還發現，廿至廿九歲者今年西進就業意願降至一成以下，陸委會就此指出，近年中國大陸經濟低迷，據其官方公布數據顯示今年七月青年失業率達百分之十七點九，且今年中國大陸大學畢業生預計有一二七○萬人，再創歷史新高，就業市場競爭激烈，可能是台灣年輕人赴陸就業意願降低的原因。

而在統獨立場上，本報民調顯示今年主張「永遠維持現狀」的比率為五成三，三成二主張獨立，一成二主張統一；其中，今年主張獨立的民眾較去年增加七個百分點。陸委會表示，該會八月公布民調顯示近八成四民眾主張「廣義維持現狀」，維持長期穩定趨勢；急統與急獨比率均為極少數，顯示主流民意支持維護兩岸和平穩定現狀，民眾不希望戰爭，也不希望和中國大陸統一。