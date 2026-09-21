2026兩岸關係大調查／民間交流 兩岸安全閥

本報兩岸關係民調結果顯示，民間互動與經貿關係仍是五大領域最和緩的兩者，有六至七成民眾支持擴大民間、觀光客往來，凸顯了社會對於民間交流的重要性仍高度認可。

根據兩岸官方各自公布的統計，今年一至七月，進入台灣的大陸人民有卅八萬七八○五人次；而從台灣前往大陸的民眾，上半年達到二八五萬人次。其中小三通更是異常火爆，今年前八月兩岸旅客量達一五八點三六萬人次、同比增長百分之廿五點三四。陸委會公布的兩岸經濟統計月報則顯示，今年上半年兩岸貿易額一一四三點八億美元，比去年增加三成，兩岸貿易占我外貿比重為百分之十五點五；今年上半年，台灣全體銀行對大陸匯出款與匯入款，都增長將近兩成之多。

這加起來三百二十餘萬人次的兩岸人員往來以及半年一千多億美元的貿易額，不啻是兩岸之間重要的「安全閥」。在官方毫無互動、軍事緊張持續、外交鬥爭升高的當下，藉由旅遊等民間交流，重啟兩岸相互理解，並緩和對立與衝突，也是跨黨派共識。

質言之，維護台灣安全，除了增加軍備及防衛能量等備戰手段，也不能放棄兩岸交流、增進雙方理解及降溫台海等避戰作為。備戰與避戰，兩者不能偏廢，更應視為台海穩定的雙重保險。

國際上也有類似的見地，對於目前局勢最為緊張、飽受戰火摧殘的中東，土耳其資深政治家、財政部長希姆謝克近日在伊斯坦堡受訪時坦言，中東內部衝突不斷，在於區域內貿易往來十分有限（比重一成四），若區域經濟一體化程度更高，緊張局勢與戰爭代價就會高很多。

不過，今年來台的大陸人民較去年已有所下滑，尤其經貿交流人次減少近一成，整體看來有中止連續五年復甦的跡象。同時陸客經小三通赴金馬旅遊，審核與申請程序已遭「強化」而趨嚴，我方對民眾赴陸，也有愈多限制，涉及到旅行社、公務員、地方政府人士及大學師生等各領域。值得警惕的是，一旦這些兩岸關係安全閥被拔掉，或遭大程度弱化，造成的損失或風險恐不容小覷。